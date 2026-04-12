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Torna la pioggia, allerta meteo per la zona centro meridionale della Toscana

Codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido dalle 12 fino alla mezzanotte di domani (13 aprile)

Cronaca
REDAZIONE
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Torna la pioggia, allerta meteo per la zona centro meridionale della Toscana (foto Toscana Notizie)
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FIRENZE – Circolazione depressionaria in arrivo anche in Italia a partire da domani. L’instabilità toccherà la Toscana con temporali e piogge che nel corso della mattinata riguarderanno la costa, per estendersi al resto della regione dal pomeriggio. Fenomeni localmente forti, difficilmente localizzabili, ma più probabili sulla costa centro meridionale e zone limitrofe.

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido dalle 12 fino alla mezzanotte di domani (13 aprile) in particolare per le zone ed il tratto di costa centro-meridionali, isole comprese

Considerata la difficoltà nella localizzazione dei fenomeni temporaleschi, nel bollettino di vigilanza di domani potranno essere rivalutate le aree di allerta.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. 

© Riproduzione riservata

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