La Toscana al vertice per generosità e trapianti: pubblicati i dati 2024

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Toscana si conferma la regione più generosa d’Italia nelle donazioni per i trapianti. I dati relativi al 2024, diffusi dal Centro nazionale trapianti, collocano la regione al primo posto sia per numero di donatori potenziali (104,3 per milione di abitanti) sia per capacità di utilizzo effettivo (49,7 per milione). Un risultato che consolida la leadership toscana in un settore delicato e strategico della sanità pubblica.

L’eccellenza regionale emerge nonostante la crescente età media dei donatori e l’aumento delle patologie multiple tra i soggetti coinvolti. “Se la nostra regione è così generosa, lo si deve prima di tutto alla sensibilità dei cittadini, che ringrazio di cuore”, ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani, sottolineando anche “la forza di un sistema sanitario ben organizzato, fondato sulla collaborazione e sulla competenza dei professionisti della rete trapiantologica toscana”.

Particolarmente significativo è l’aumento della donazione a cuore fermo, che in Toscana rappresenta oltre la metà dell’intera attività nazionale (52,4%). Nel 2024 si è inoltre esteso il programma di donazione a cuore fermo controllata anche ai centri periferici, grazie al supporto delle équipe mobili specializzate dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi e della Fondazione Monasterio di Massa.

Resta stabile il tasso di opposizione alla donazione, con il 30,4% dei cittadini che dichiara la propria indisponibilità. Ciononostante, l’attività trapiantologica continua a crescere, raggiungendo 99 trapianti di organi solidi per milione di abitanti.

Un risultato che conferma la Toscana come modello nazionale di efficienza e solidarietà, capace di coniugare l’impegno dei cittadini con l’eccellenza organizzativa del suo sistema sanitario.