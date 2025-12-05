Traghettopoli: nell’inchiesta spunta anche il generale della Guardia di finanza Francesco Greco

Getting your Trinity Audio player ready...

GENOVA – L’inchiesta della procura di Genova sui biglietti omaggio concessi dalle compagnie di navigazione del gruppo Onorato continua ad allargarsi e raggiunge uno dei vertici, nel periodo attenzionato, della Guardia di Finanza. Tra gli indagati figura il generale Francesco Greco, già comandante interregionale dell’Italia meridionale e fino a pochi mesi fa considerato tra i favoriti per il comando generale del Corpo.

Secondo gli inquirenti, Greco avrebbe beneficiato di biglietti gratuiti, non per motivi di servizio, per la tratta Civitavecchia–Olbia nel luglio 2021. La documentazione acquisita evidenzierebbe che il titolo di viaggio sarebbe stato ottenuto ‘su richiesta’ dell’allora comandante delle fiamme gialle di Olbia, Carlo Lazzari, anch’egli indagato, e ‘autorizzato’ da Achille Onorato.

L’indagine avrebbe già individuato oltre 33900 biglietti gratuiti distribuiti negli ultimi sei anni a diverse categorie di funzionari pubblici: appartenenti alle forze di polizia, militari, capitanerie di porto, politici e magistrati.

Per gli investigatori, il sistema avrebbe operato come un vero e proprio ‘meccanismo corruttivo’, volto — secondo l’ipotesi accusatoria — a ottenere trattamenti di favore nei controlli e nella gestione delle attività portuali.

Il fascicolo conta oggi 126 indagati, tra pubblici ufficiali e società del gruppo Onorato (Moby, Tirrenia/Cin e Toremar). La Cassazione, pur riconoscendo la complessità dell’indagine, ha respinto la richiesta di misure cautelari e il sequestro di 64 milioni di euro, ritenendo allo stato insufficienti gli elementi probatori per confermare l’ipotesi di corruzione sistemica.

L’ìnchiesta coinvolge anche la Toscana, e non solo per le tratte interessate dai biglietti omaggio. Gli accertamenti puntano, infatti, a chiarire il ruolo di diverse figure nel sistema e nelle presunte agevolazioni concesse e soprattutto a capire quale fosse il meccanismo suppostamente corruttivo.

Greco, oggi presidente di Fincantieri Infrastructure dopo aver lasciato la Guardia di Finanza, respinge ogni contestazione. Tra le accuse, anche un precedente viaggio verso Olbia che avrebbe coinvolto la sua famiglia.