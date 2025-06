Le migliori università toscane nella graduatoria internazionale: ecco la classifica

Getting your Trinity Audio player ready...

Le università della Toscana si distinguono ancora una volta a livello internazionale, ottenendo un posto di rilievo nella rinomata classifica Global 2000 Ranking stilata dal Center for World University Rankings (Cwur). Questo ranking, che identifica le prime 2000 istituzioni accademiche su più di 21mila presenti nel mondo, attribuisce particolare importanza alla produzione scientifica, che incide per il 40 per cento sull’indice complessivo, attraverso l’elaborazione di oltre 74 milioni di dati.

Le università toscane nel ranking globale

Diverse istituzioni universitarie della Toscana hanno ottenuto posizioni di rilievo, dimostrando l’alta qualità della ricerca e della didattica nella regione:

L’Università di Firenze si colloca in una posizione di grande prestigio, al 264esimo posto a livello globale, posizionandosi nel top 1,3 per cento delle università mondiali. Questo risultato la conferma come una delle istituzioni di punta del sistema universitario italiano e toscano.

L’Università di Pisa si colloca al 272esimo posto a livello globale, posizionandosi come la nona migliore università in Italia. Un risultato che la pone nel top 1,4% delle istituzioni a livello mondiale.

L’Università di Siena figura al 507esimo posto nella classifica globale, conquistando la 23esima posizione in Italia e rientrando nel top 2,5% delle università mondiali.

La Scuola Normale Superiore di Pisa, un’istituzione di altissimo prestigio, si attesta al 549esimo posto a livello globale, classificandosi come la 26esima migliore università in Italia. Questo la posiziona nel top 2,7% delle università mondiali, un risultato notevole considerando la sua natura di eccellenza e le dimensioni più contenute rispetto ad altri atenei.

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, anch’essa un’eccellenza riconosciuta, si posiziona al 1193esimo posto nella classifica globale, a conferma del suo contributo significativo alla ricerca e all’alta formazione.

Questi risultati sottolineano il ruolo trainante delle università toscane nella ricerca scientifica e nella formazione accademica, contribuendo in maniera sostanziale al prestigio dell’Italia nel contesto universitario internazionale.