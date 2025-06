Bando ‘Giovani ricercatori’ all’università di Firenze, 200mila euro per la ricerca

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Si apre una straordinaria opportunità per i giovani ricercatori dell’Università di Firenze con il lancio della nuova edizione del bando Giovani Ricercatori Protagonisti, promosso dalla Fondazione Cr Firenze. Questa iniziativa sostiene progetti di ricerca innovativi e originali nei settori delle scienze sociali, umanistiche e della formazione, mettendo a disposizione un fondo complessivo di 200mila euro.

L’intento principale è quello di contrastare la fuga di cervelli e valorizzare le competenze locali, favorendo lo sviluppo del talento presente sul territorio.

Opportunità per ricercatori emergenti

Il bando è rivolto a giovani ricercatori under 35, in possesso di un dottorato, interessati a sviluppare un progetto di ricerca personale. Sono coinvolti sei dipartimenti dell’università di Firenze: economia, lingue, storia, scienze giuridiche, filosofia e scienze politiche.

Ciascuna borsa di ricerca ha durata annuale, con possibilità di rinnovo, e può arrivare fino a un massimo di 25mila euro. Il finanziamento verrà erogato in due fasi: il 50 per cento all’inizio del progetto e il restante 50 per cento al termine, subordinato alla presentazione dei risultati ottenuti e alla rendicontazione delle spese sostenute.

Criteri di selezione dei progetti

La valutazione dei progetti sarà affidata a un comitato tecnico-scientifico nominato dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

La selezione si baserà su diversi criteri fondamentali, tra cui l’innovatività dei contenuti e il potenziale impatto scientifico del progetto; la fattibilità e la solidità dell’approccio metodologico proposto: le ricadute positive previste sul territorio di riferimento.

La coerenza con le tematiche sostenute dalla Fondazione e con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

L’iniziativa promossa dalla Fondazione Cr Firenze si inserisce in un quadro più ampio dedicato alla valorizzazione della ricerca e al supporto delle nuove generazioni di studiosi, sottolineando il ruolo cruciale della ricerca universitaria nello sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità locale.

Come partecipare al bando

Le candidature potranno essere inviate esclusivamente tramite il modulo online disponibile sul sito ufficiale della Fondazione Cr Firenze, nella sezione dedicata a bandi e contributi.

Per informazioni o chiarimenti, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: progetti.ricerca@fondazionecrfirenze.it.