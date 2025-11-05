9.3 C
Verso l’estate di San Martino in Toscana: sole e clima mite

Alta pressione sul Mediterraneo: giornate serene e temperature sopra la media fino a domani (6 novembre)ì, poi lieve calo nel weekend

San Martino
Foto di Lukas Bieri da Pixabay
Meno di 1 ' di lettura
FIRENZE – È tornata l’Estate di San Martino 2025, portando con sé giornate luminose, cielo sereno e un clima insolitamente mite per il periodo. Dopo le piogge e il vento dei giorni scorsi, un campo di alta pressione si è esteso sul Mediterraneo, garantendo tempo stabile e temperature sopra la media almeno fino a domani (6 novembre).

Le massime raggiungeranno valori compresi tra 18 e 20 gradi nelle principali città come Firenze, Pisa e Grosseto, mentre le minime resteranno fresche, con possibili banchi di nebbia mattutina nelle valli interne e lungo l’Arno. Il sole resterà protagonista per gran parte della giornata, regalando un’atmosfera quasi primaverile.

Il fenomeno dell’Estate di San Martino, che si manifesta tradizionalmente intorno all’11 novembre, rappresenta una breve parentesi di bel tempo nel cuore dell’autunno. Quest’anno è arrivata con qualche giorno di anticipo, regalando alla Toscana un ultimo assaggio di sole prima del ritorno delle correnti fredde.

Gli esperti segnalano infatti che, a partire dalla seconda metà di novembre, una massa d’aria di origine artica potrebbe raggiungere il Centro Italia, riportando temperature più basse e un clima decisamente invernale.

© Riproduzione riservata

