Sanremo 2025, gran finale: Conti con Marcuzzi e Cattelan. Bove super ospite

Festival di Sanremo 2025, serata finale sabato 15 febbraio. Stasera la proclamazione del vincitore della 75esima edizione.

Sul palco dell’Ariston con il direttore artistico Carlo Conti conducono Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, reduce dal successo del Dopofestival.

Ad aprire la serata finale Gabry Ponte.

Sono 29 gli artisti in gara per la vittoria.

La Toscana grande protagonista con Lucio Corsi, secondo classificato in coppia con Topo Gigio nella serata duetti aperta da Conti con Roberto Benigni e vinta da Giorgia con Annalisa. Applausi social per il cantautore polistrumentista maremmano insieme a Topo Gigio interprete di ‘Nel blu dipinto di blu’.

Francesco Gabbani in gara con ‘Viva la vita’.

Irama in gara con ‘Lentamente’.

Super ospite Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina vittima di un malore durante la partita con l’Inter a Firenze lo scorso dicembre.

Sul palco dell’Ariston Antonello Venditti. Tornano Mahmood e Bianca Balti.

Carlo Conti: “Avevo un mito della mia infanzia come Topo Gigio e un mito della mia giovinezza come Benigni, quindi ho coronato due sogni. Stasera non vedo l’ora di scoprire insieme a voi il verdetto finale, credo molto poco prevedibile. Lo scopriremo insieme”.

A decretare il vincitore del Festival di Sanremo 2025, televoto, radio e sala stampa.

Serata duetti cover boom di ascolti. L’ascolto, calcolato sulla total audience (oltre a tv, anche pc, tablet e smartphone collegati in diretta), è stato di 13.575.000 spettatori con il 70,8 % di share.