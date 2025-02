Lucio Corsi incanta Sanremo con Topo Gigio: Carlo Conti snobba l’artista toscano

Getting your Trinity Audio player ready...

Lucio Corsi incanta Sanremo in coppia con Topo Gigio

, ed è secondo classificato nella serata duetti e cover con ‘Nel blu dipinto di blu’: “Grazie amico mio Topo Gigio”.

Serata vinta da Giorgia con Annalisa. Terzo Fedez con Marco Masini

Ed è clamorosa gaffe quella di Carlo Conti che ignora completamente il cantautore polistrumentista maremmano sul palco dell’Ariston al termine di un’applauditissima interpretazione in coppia col topo mito.

Per Lucio Corsi da parte di Conti nemmeno i fiori, solo un mazzolino per Topo Gigio.

In un’edizione in cui, va detto, i fiori consegnati da Conti non sono per tutti.

Social in rivolta per l’atteggiamento di Carlo Conti nei confronti di Lucio Corsi lasciato completamente in disparte.

Nella serata condotta da Conti con Geppi Cucciari e Mahmood, aperta con Roberto Benigni, Lucio Corsi e Topo Gigio mandano in delirio il Festival di Sanremo e tutti i social con la loro ‘Nel blu dipinto di blu’.

Terminata la performance, sul palco arriva Carlo Conti. Conti dà vita a un siparietto con Topo Gigio, snobbando del tutto Lucio Corsi. A cui dà le spalle per tutto il tempo del siparietto con Gigio come se l’artista maremmano sul palco non ci fosse. Gigio pronti via non risparmia la stoccata a Conti e gli ricorda di non averlo voluto a Sanremo ai tempi dello Zecchino d’Oro: “Per fortuna mi ci ha portato Lucio Corsi”.

Arriva Mahmood e non è da meno di Conti. Anche lui snobba Lucio Corsi, lasciato in disparte: un selfie di Mahmood con Topo Gigio e Lucio Corsi che assiste, incredulo lui per primo, a quanto sta accadendo.

Quindi Conti chiude la pratica Lucio Corsi senza salutarlo come invece sempre si fa anche per tributare l’applauso finale a qualunque artista si esibisca.

Lucio Corsi saluta con un inchino e se ne va.