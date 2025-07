Capitale italiana della cultura 2028, Fiesole è fra le città ammesse alla selezione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIESOLE – È ufficiale: Fiesole è stata inserita nell’elenco delle città ammesse alla selezione per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028.

Il ministero della cultura ha reso nota ieri (7 luglio) la lista delle 25 città che accedono alla fase successiva del concorso, tra le quali figura anche il Comune di Fiesole, che aveva annunciato la propria candidatura alla fine dello scorso marzo, con il sostegno della Regione Toscana. Fiesole è unanimemente riconosciuta come luogo d’elezione della cultura, grazie al suo inestimabile patrimonio storico e archeologico, alle eccellenze culturali note in tutto il mondo e a un paesaggio in cui l’opera dell’uomo si è armoniosamente integrata con la natura, creando un connubio unico.

“È una notizia che ci riempie di entusiasmo e responsabilità – dichiara il sindaco Cristina Scaletti – Dagli ultimi mesi dello scorso anno abbiamo fatto un percorso che ha visto una partecipazione straordinaria della comunità. Attraverso un processo partecipativo che in 11 incontri pubblici e 28 attività di ascolto (tra interviste in profondità, interviste collettive e incontri individuali) ha coinvolto istituzioni, associazioni culturali, realtà imprenditoriali, cittadini e cittadine di tutte le età per un numero complessivo di più di 600 persone, che hanno manifestato i loro bisogni culturali, messo in luce le criticità su cui lavorare insieme e portato le loro idee progettuali. Sono già stati presentati più 40 progetti. Ora dobbiamo dedicarci all’elaborazione di un dossier di candidatura – prosegue -, che sappia rappresentare al meglio il grande lavoro svolto in questi mesi e sintetizzare il valore dei saperi condivisi, delle reti attivate e dell’impegno collettivo profuso per gettare le basi dello sviluppo culturale dei prossimi anni. Vogliamo valorizzare un patrimonio tangibile – come il paesaggio, l’architettura, l’arte e l’archeologia – ma anche quello intangibile della pace, della libertà e della giustizia. Auspichiamo di proporre un modello innovativo di vivere la cultura che possa essere utile, non solo per Fiesole, la Toscana e l’Italia, ma anche per il mondo intero”.

Giovedì (10 luglio) a partire dalle 18,30, al Convento di San Francesco a Fiesole, si terrà l’incontro pubblico Radicare Futuro, a cui hanno già confermato la partecipazione già più di 80 persone. Sarà l’occasione per ripercorrere collettivamente i risultati emersi fin qui e condividere le linee di intervento che costituiranno l’ossatura del dossier di candidatura.

Tutte le info sul sito: www.comune.fiesole.fi.it