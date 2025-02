Sanremo 2025, terza serata: in gara i toscani Gabbani e Irama

Getting your Trinity Audio player ready...

Sanremo 2025 firmato Carlo Conti

, dopo il cantautore maremmano Lucio Corsi in top five anche col televoto della seconda serata, la Toscana sul palco dell’Ariston giovedì 13 febbraio con Francesco Gabbani e Irama, entrambi di Carrara.

Una terza serata che vede insieme al direttore artistico fiorentino Carlo Conti condurre Elettra Lamborghini, Katia Follesa, Miriam Leone.

Ospiti i Duran Duran. Con loro, dopo la performance di Damiano David nella seconda serata, in arrivo Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin.

Ospiti Edoardo Bennato e Iva Zanicchi.

Con tanto di finale Nuove Proposte che vede protagonisti Alex Wyse con Rockstar e Settembre con Vertebre. Votano sala stampa, radio e televoto.

In gara i cantanti che non si sono esibiti durante la seconda serata: Clara, Brunori Sas, Sarah Toscano, Massimo Ranieri, Joan Thiele, Shablo ftù. Guè, Joshua, Tormento, Noemi, Olly, Coma Cose, Modà, Tony Effe, Irama, Gabbani, Gaia

Una seconda serata boom di ascolti quella condotta da Carlo Conti con Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica. Con una top five decretata dal televoto che vede insieme a Lucio Corsi anche Simone Cristicchi, Achille Lauro, Giorgia (già in top five sala stampa con Brunori Sas in una classifica con tutti i 29 cantanti in gara) e Fedez.

Sono stati 11 milioni e 700mila gli spettatori medi che hanno assistito alla seconda serata del 75esimo Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti. Il dato si riferisce alla media total audience. Lo share medio è stato pari al 64.5%.

Lo scorso anno, nell’edizione 2024 (l’ultima condotta da Amadeus), la seconda serata era stata seguita da 10.361.000 spettatori per il 60,1% di share. La prima parte, dalle 21.17 alle 23.29, era stata vista da 13 milioni 434 mila spettatori, con uno share del 57,6%. La seconda parte, dalle 23.32 all’1.33 era stata vista da 6 milioni 899 mila spettatori, con uno share del 66,2%.