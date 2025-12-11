Monni attacca il commissario sulla peste suina: “Strategia inutile, servono veterinari”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’agricoltura non è solo tradizione, è il motore del futuro economico regionale. Questo il messaggio centrale emerso dall’assemblea di Coldiretti Toscana, andata in scena ieri (10 dicembre) al cinema Giunti Odeon di Firenze. Un confronto serrato, dal titolo evocativo Coltivare il futuro, che ha visto i vertici della Regione dialogare con la presidente dell’associazione, Letizia Cesani.

Il presidente Eugenio Giani ha tracciato la rotta. “L’agricoltura è una vocazione identitaria della Toscana”, ha spiegato. La priorità è sostenere giovani e donne, figure chiave per garantire il ricambio generazionale. I numeri sono dalla parte della Regione. La Toscana vanta il 37,5% di aree coltivate a biologico e ben 90 prodotti certificati Dop e Igp. Un patrimonio che traina l’export e l’immagine del territorio nel mondo. Ma c’è di più. Per Giani, l’agricoltura è l’unico vero argine allo spopolamento. È lo strumento principe per valorizzare la “Toscana diffusa“, mantenendo vivi i borghi e le aree interne attraverso la tutela del paesaggio e la filiera corta.

L’assessore all’economia, Leonardo Marras, ha spostato lo sguardo su Bruxelles. C’è preoccupazione per le nuove politiche europee. L’ipotesi di ridurre gli aiuti a un “fondo unico” viene vista come una minaccia concreta. “Si rischia di abbassare risorse e difese per le imprese”, ha avvertito Marras. Le Regioni hanno già fatto fronte comune: chiedono al Governo di respingere questa logica. L’obiettivo è difendere la competitività e garantire un futuro a chi sceglie la terra come mestiere.

Toni duri, invece, sul fronte sanitario. L’assessora Monia Monni ha lanciato l’allarme sulla peste suina africana. L’epidemia avanza e sono state trovate carcasse anche nelle zone di Massa e Lucca. La Regione si dice “profondamente insoddisfatta” dell’operato del Commissario nazionale. “I debarrieramenti si sono rivelati inutili”, ha attaccato Monni. Il sistema è in sofferenza: mancano veterinari e il blocco delle assunzioni impedisce di reclutarne di nuovi. Servono uomini e mezzi per operare in aree impervie come Garfagnana e Lunigiana. La richiesta a Roma è netta: gestire l’emergenza con risorse vere, non solo sulla carta.