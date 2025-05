Farmacie e ambulatori esterni: dopo la Sicilia, anche la Toscana potrebbe rivedere le regole

FIRENZE – La recente sentenza del Tar Sicilia, che ha sospeso l’autorizzazione per le farmacie a erogare prestazioni sanitarie in locali separati dalla sede principale, potrebbe avere ripercussioni anche in Toscana.

La decisione, presa l’11 settembre 2024, ha accolto il ricorso presentato da diverse associazioni di medici e strutture sanitarie accreditate, tra cui il Cimest, contro le disposizioni dell’assessorato alla salute della Regione Siciliana.

Il provvedimento siciliano mirava a consentire alle farmacie di offrire servizi sanitari in locali esterni, previa autorizzazione delle aziende sanitarie locali. Tuttavia, il Tar ha ritenuto che mancasse una base normativa adeguata per tale estensione e ha criticato il sistema di autorizzazione basato sul silenzio-assenso, considerandolo inidoneo a garantire le necessarie tutele per il diritto alla salute.

In Toscana, dove le farmacie hanno progressivamente ampliato i servizi offerti, la sentenza del Tar Sicilia solleva interrogativi sulla legittimità di eventuali iniziative simili. Sebbene al momento non siano noti provvedimenti regionali in Toscana che autorizzino l’apertura di ambulatori esterni alle farmacie, la decisione siciliana potrebbe indurre le autorità toscane a esaminare con attenzione le normative vigenti e le modalità di erogazione dei servizi sanitari.

La questione tocca anche il delicato equilibrio tra l’espansione dei servizi sanitari per i cittadini e la tutela delle competenze professionali di medici e biologi. In Sicilia, le associazioni ricorrenti hanno sottolineato il rischio di una concorrenza sleale e la possibilità che prestazioni complesse vengano svolte in ambienti non adeguatamente attrezzati.

In attesa di eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali, la Toscana potrebbe trovarsi a dover bilanciare l’obiettivo di ampliare l’accesso ai servizi sanitari attraverso le farmacie con la necessità di garantire standard elevati di qualità e sicurezza per i pazienti.

La sentenza del Tar Sicilia rappresenta, comunque, un precedente significativo e potrebbe influenzare le scelte future delle regioni italiane in materia.