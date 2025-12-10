13.9 C
Firenze
mercoledì 10 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Parcheggi e spazi pubblici, la Regione finanzia i Comuni. Boni: “Risorse a servizio delle comunità”

Nuovi investimenti per migliorare la vita nei borghi. Assegnati contributi a Sansepolcro e altri centri per opere urbane e zone di fermata

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Opzione Donna 2026, stop del Senato alla proroga: misura a rischio
Foto Toscana Notizie
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Una boccata d’ossigeno per i territori. La giunta regionale della Toscana ha sbloccato risorse per quasi 5 milioni di euro. L’obiettivo è finanziare interventi mirati su piccole infrastrutture, considerate però vitali per la quotidianità delle comunità locali.

La proposta arriva dall’assessore alle infrastrutture, Filippo Boni. La filosofia alla base del provvedimento è chiara: ridare dignità alle aree lontane dai grandi centri urbani. “Abbiamo scelto di rimettere al centro ciò che conta”, ha spiegato Boni. Si punta a una “Toscana diffusa” che non lascia indietro nessuno, tendendo la mano alle fragilità dei paesi.

I cantieri finanziati Tre i contributi straordinari principali. La fetta più grande va a Fucecchio: 1,4 milioni di euro serviranno a completare il parcheggio sotterraneo di via Sbrilli, devastato dall’alluvione del 2023. A Sansepolcro arrivano 400mila euro per realizzare un nuovo parcheggio pubblico in via Buitoni. Infine, Gavorrano riceverà 200mila euro per il recupero dell’edificio “Ex Bagnetti”, destinato a ospitare nuovi uffici comunali.

Non ci sono solo nuovi stanziamenti. La giunta ha deciso di reinvestire i risparmi maturati. Circa 2,7 milioni di euro permetteranno lo scorrimento della graduatoria del bando parcheggi 2024. Questa manovra sblocca progetti in Comuni finora esclusi. Tra i beneficiari figurano Comano, Marradi, San Quirico d’Orcia, Sinalunga e Tresana. “È fondamentale che le risorse non restino ferme”, ha concluso l’assessore Boni. I soldi devono tornare sui territori per migliorare la vita dei cittadini.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.9 ° C
16.2 °
13.7 °
67 %
1kmh
75 %
Mer
14 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1368)ultimora (1259)sport (59)demografica (33)attualità (27)Eurofocus (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati