Parcheggi e spazi pubblici, la Regione finanzia i Comuni. Boni: “Risorse a servizio delle comunità”

FIRENZE – Una boccata d’ossigeno per i territori. La giunta regionale della Toscana ha sbloccato risorse per quasi 5 milioni di euro. L’obiettivo è finanziare interventi mirati su piccole infrastrutture, considerate però vitali per la quotidianità delle comunità locali.

La proposta arriva dall’assessore alle infrastrutture, Filippo Boni. La filosofia alla base del provvedimento è chiara: ridare dignità alle aree lontane dai grandi centri urbani. “Abbiamo scelto di rimettere al centro ciò che conta”, ha spiegato Boni. Si punta a una “Toscana diffusa” che non lascia indietro nessuno, tendendo la mano alle fragilità dei paesi.

I cantieri finanziati Tre i contributi straordinari principali. La fetta più grande va a Fucecchio: 1,4 milioni di euro serviranno a completare il parcheggio sotterraneo di via Sbrilli, devastato dall’alluvione del 2023. A Sansepolcro arrivano 400mila euro per realizzare un nuovo parcheggio pubblico in via Buitoni. Infine, Gavorrano riceverà 200mila euro per il recupero dell’edificio “Ex Bagnetti”, destinato a ospitare nuovi uffici comunali.

Non ci sono solo nuovi stanziamenti. La giunta ha deciso di reinvestire i risparmi maturati. Circa 2,7 milioni di euro permetteranno lo scorrimento della graduatoria del bando parcheggi 2024. Questa manovra sblocca progetti in Comuni finora esclusi. Tra i beneficiari figurano Comano, Marradi, San Quirico d’Orcia, Sinalunga e Tresana. “È fondamentale che le risorse non restino ferme”, ha concluso l’assessore Boni. I soldi devono tornare sui territori per migliorare la vita dei cittadini.