Lavoro, aumentano le ore di cassa integrazione in Toscana nel 2025

FIRENZE – Dallo studio Uil sugli ammortizzatori sociali, elaborato su dati Inps, emerge che in Toscana nel 2025 le ore di cassa integrazione utilizzate sono in aumento rispetto al 2024.

Il dato complessivo degli ammortizzatori sociali passa infatti da 36,3 milioni di ore nel 2024 a oltre 43 milioni nel 2025, con un incremento del +18,5 per cento, evidenziando una condizione di difficoltà ancora diffusa nel tessuto produttivo e occupazionale regionale. Un dato che pone la Toscana all’ottavo posto tra le regioni con la variazione più alta.

A livello provinciale emerge Siena, che con un aumento del 231,7% delle ore totali di cassa integrazione si attesta come terza peggiore provincia d’Italia. Aumentano anche Pisa (+30,4%), Grosseto (+21,7%), Pistoia (+20,8%), Firenze (+19,7%) e Livorno (+12,4%).

Il segretario generale Uil Toscana, Paolo Fantappiè, esprime forte preoccupazione “per i numeri che emergono dall’anno appena concluso, sottolineando come il ricorso crescente agli ammortizzatori sociali rappresenti un chiaro segnale di crisi che continua a colpire lavoratrici e lavoratori, con ricadute dirette sui redditi e sulla stabilità occupazionale. Per la Uil è necessario che il 2026 segni un cambio di passo, attraverso investimenti mirati, politiche industriali e occupazionali efficaci, una maggiore tutela del lavoro e dei salari e una vigilanza sindacale costante sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali”.

“Fondamentale, inoltre – conclude Fantappiè – una collaborazione concreta tra governo, Regione Toscana ed imprese per sostenere i settori in sofferenza e trasformare gli strumenti di sostegno al reddito in leve di rilancio dell’occupazione e dello sviluppo. Per noi il lavoro resta il pilastro della coesione sociale: difendere l’occupazione e garantire stipendi adeguati significa costruire un futuro più giusto e stabile per il paese”: