18.6 C
Firenze
giovedì 23 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Piano forestale 2025: nuove risorse per la sicurezza dei boschi

Sicurezza e gestione sostenibile dei boschi toscani potenziate grazie a fondi aggiuntivi e programmi coordinati da Artea

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
incendi
Foto di: sito web / Regione Toscana
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Regione Toscana rafforza le azioni di prevenzione incendi boschivi con un’integrazione di 115mila euro al Piano regionale agricolo forestale (Praf) 2025. La giunta ha approvato il provvedimento su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi.

Con questo incremento, il finanziamento complessivo sale a 4,82 milioni di euro destinati a sostenere Comuni ed enti competenti nelle attività di prevenzione, pianificazione e intervento sul territorio.

La prevenzione degli incendi è una priorità per la Toscana – spiega Saccardi –. Investire nella gestione dei boschi significa proteggere l’ambiente e le comunità locali. Con questo intervento confermiamo l’impegno a garantire sicurezza, sostenibilità e tutela del patrimonio naturale.”

Le risorse aggiuntive saranno gestite da Artea, l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura, che curerà i trasferimenti ai beneficiari secondo le procedure già previste dal Piano.

L’iniziativa conferma la volontà della Regione di difendere il patrimonio forestale, valorizzare il paesaggio rurale e garantire una gestione sostenibile delle aree boschive.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.6 ° C
19.1 °
17.1 °
88 %
3.6kmh
75 %
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2013)ultimora (1352)vid (296)tec (87)Lav (71)sport (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati