Piano forestale 2025: nuove risorse per la sicurezza dei boschi

FIRENZE – La Regione Toscana rafforza le azioni di prevenzione incendi boschivi con un’integrazione di 115mila euro al Piano regionale agricolo forestale (Praf) 2025. La giunta ha approvato il provvedimento su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi.

Con questo incremento, il finanziamento complessivo sale a 4,82 milioni di euro destinati a sostenere Comuni ed enti competenti nelle attività di prevenzione, pianificazione e intervento sul territorio.

“La prevenzione degli incendi è una priorità per la Toscana – spiega Saccardi –. Investire nella gestione dei boschi significa proteggere l’ambiente e le comunità locali. Con questo intervento confermiamo l’impegno a garantire sicurezza, sostenibilità e tutela del patrimonio naturale.”

Le risorse aggiuntive saranno gestite da Artea, l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura, che curerà i trasferimenti ai beneficiari secondo le procedure già previste dal Piano.

L’iniziativa conferma la volontà della Regione di difendere il patrimonio forestale, valorizzare il paesaggio rurale e garantire una gestione sostenibile delle aree boschive.