Divorzio Vannacci-Salvini: scissione e porte sbattute in Lega

Folgorato dal generale grazie alle polemiche attaccarono quel suo libro, Salvini il divorzio con Vannacci non sembra averlo preso bene. Stando alle immediate dichiarazioni che hanno seguito l’annuncio di addio del generale europarlamentare nonché, ormai ex, numero due della Lega, il vicepremier che della Lega è leader l’addio di Vannacci non sembrerebbe essere stato un divorzio consensuale.

Anche considerando Salvini col suo vice in Lega ci ha messo la faccia fin dall’inizio, e fino alla fine ha continuato a sostenere: “Con Vannacci non esiste nessun problema”.

Il problema a quanto pare esisteva. Culminato con una vera e propria scissione all’interno della Lega. E questa è la prima spaccatura all’interno della coalizione di centrodestra al governo.

Con Futuro nazionale lanciato da Vannacci: “Inseguo un sogno e vado lontano”.

Quanto lontano andrà il generale, si vedrà.

Se ne è andato Vannacci, non sappiamo bene quanto sbattendo la porta visto e considerato che nelle sue dichiarazioni via social un ringraziamento o un saluto anche pur di circostanza non si legge.

E, pubblicando via Fb un video in cui Vannacci dice “Io oggi sono qua. Ci credo nella parola data e nell’onore”, in sostanza Salvini a Vannacci dà di ingrato.

Volano stracci in Lega. Definendosi Salvini “deluso e amareggiato“. Sottolineando: “Siamo abituati a pensare che parole come onore, disciplina e lealtà abbiano un significato preciso, specie per chi ha indossato una divisa. Ma la storia purtroppo spesso si ripete: quanti ne abbiamo visti cambiare bandiera e partito, senza ovviamente lasciare il posto in Parlamento e tradendo voto e fiducia dei cittadini“.

Se ne è andato dalla Lega Vannacci, da numero due del partito. Pochi giorni dopo aver depositato il marchio ‘Futuro nazionale‘. Se ne è andato da europarlamentare. In Europa con l’oltre mezzo milione di voti in lista Lega, da indipendente, nemmeno due anni fa.

E ora, da europarlamentare, con un suo partito, e le truppe formate con i team de Il mondo al contrario su tutto il territorio nazionale, il generale va avanti senza Salvini e senza la Lega.

Quanto vale la Lega senza Vannacci? E quanto vale Vannacci senza la Lega?

In Toscana con Vannacci responsabile campagna elettorale elezioni regionali, lo scorso ottobre la Lega è precipitata a poco più del 4% dopo la valanga di consiglieri 2020 e oltre il 20% di voti nel 2020 con la leghista Ceccardi candidata presidente centrodestra.

E sempre in Toscana la Lega andrà a sparire in Consiglio regionale. Visto che subito dopo l’addio di Vannacci l’unico consigliere regionale eletto, Massimiliano Simoni, condivide il post del generale scrivendo: “Andiamo avanti…Futuro nazionale”.

Certo Vannacci dopo l’addio alla Lega si prepara per le politiche 2027.

Passando dalle amministrative 2026, che in Toscana vedono al voto anche Prato, Pistoia, e la Viareggio in cui Vannacci vive. Vedremo chi vale quanto alle urne.