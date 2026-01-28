10.3 C
Firenze
mercoledì 28 Gennaio 2026
Vannacci deposita il marchio ‘Futuro nazionale’: “E’ solo un simbolo”

Logo con cerchio su sfondo blu per Roberto Vannacci, europarlamentare, vice di Matteo Salvini in Lega. Domanda risulta "oggetto di esame". 'Nazione futura' con presidente Giubilei: "Simile al nostro. Valutiamo possibilità tutelarci"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Vannacci deposita il marchio 'Futuro nazionale':
(Foto Fb Matteo Salvini)
1 ' di lettura

Roberto Vannacci deposita il marchio ‘Futuro nazionale’.

“E’ solo un simbolo”, così il generale europarlamentare numero due della Lega guidata dal vicepremier Matteo Salvini.

Il marchio, come si legge sul sito European Union Intellectual Property Office, è stato depositato in data 24 gennaio scorso. Data in cui la Lega, con Salvini, era impegnata nella tre giorni ‘Idee in movimento’ in Abruzzo.

Lo stato del marchio risulta “Domanda oggetto di esame”.

(Sito web Euipo)

Il logo è un cerchio su sfondo blu con la scritta bianca ‘Futuro nazionale’, e sotto quella gialla ‘Vannacci’, tutto in stampatello maiuscolo. Con disegnata quella che sembra essere una fiamma tricolore stilizzata.

“È solo un simbolo, come quello del ‘Mondo al contrario’ e di ‘Generazione Decima’”, spiega il vice di Salvini in Lega.

Un marchio depositato a Euipo, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, dunque per ‘Futuro nazionale” in un contesto di dibattito leghista in cui è tornata in primo piano l’ipotesi di uno strappo del numero due di Salvini in Lega con tanto di nuovo partito per Vannacci, stasera di scena in Svizzera.

Vannacci deposita il marchio 'Futuro nazionale': "E' solo un simbolo"
(Post Fb Nazione Futura)

 

Ed è subito polemica. Con ‘Nazione futura’, presidente Francesco Giubilei: “A Fronte delle numerosissime segnalazioni ricevute dopo il lancio del marchio “Futuro Nazionale” da parte di Roberto Vannacci con cui ci è stata evidenziata la somiglianza sia con il nome “Nazione Futura” sia con il nostro logo (un cerchio su sfondo blu con scritta bianca e bandiera tricolore stilizzata) facciamo presente che l’Associazione Nazione Futura e l’omonima rivista nulla hanno a che fare con il nuovo soggetto lanciato e stiamo valutando la possibilità di tutelarci. Cogliamo l’occasione per sottolineare che il collocamento di Nazione Futura è sempre stato fin dalla sua nascita e sempre sarà all’interno dell’area politico-culturale del centrodestra ritenendo qualsiasi iniziativa che nasce al di fuori dell’attuale coalizione di governo un favore alla sinistra”.

© Riproduzione riservata

