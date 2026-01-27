Vannacci in Svizzera, pronta la protesta: “Ci provano in tutti i modi a censurarmi”

Roberto Vannacci a Mendrisio

mercoledì 28 gennaio con tanto di presidio di contestazione annunciato da MpS, Movimento per il socialismo.

Il generale eurodeputato, vicesegretario Lega guidata dal vicepremier Matteo Salvini, in Svizzera dopo le tensioni per una ritornata ipotesi di un proprio partito.

Salvini nei giorni scorsi dall’Abruzzo, riferito a Vannacci: “Lo vedrò in settimana”.

Evidenziando che nella Lega “c’è posto per capitani, generali ma soprattutto per la truppa. La forza della Lega sono le decine di migliaia di persone che fanno la Lega, quindi non un capitano o un generale”. Non dimenticando di sottolineare, senza nominare Vannacci, che “La storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla”.

Dunque Vannacci potrebbe incontrarsi con Salvini dopo Mendrisio.

E dalle sue pagine social il generale europarlamentare Lega alla vigilia dell’appuntamento di Mendrisio lancia la risposta al MpS svizzero, facendo riferimento alla vigilia delle regionali in Toscana, quando Vannacci era responsabile di quella campagna elettorale per la Lega Salvini in Toscana e venne contestato a Livorno. Dove Vannacci si trovava, all’Hotel Palazzo, per il convegno ‘Road to remigration’. Pochi giorni dopo, a Livorno la contestazione fu per Salvini.

Vannacci via social: “Ci hanno provato in tutti i modi a censurarmi, a cancellarmi a farmi desistere. Il Movimento per il Socialismo (MPS) del Canton Ticino ha persino fatto un’interrogazione nientepopodimeno che al Consiglio di Stato. E sembra che il Consiglio di Stato li abbia mandati a pascere i broccoletti.

il Prefetto di Livorno aveva mandato a pascere il presidente del Consiglio regionale Toscana, Antonio Mazzeo, che reputava anticostituzionale la convention sulla remigrazione. Così come, qualche mese fa,che reputava anticostituzionale la convention sulla remigrazione.

Sembra che “pascere” sia l’attività preferita della sinistra europea (e svizzera) in questo periodo.

Fascista, razzista, xenofobo, omofobo, istigatore dell’odio…ormai non vi credono neanche più quelli che ancora vi votano”.