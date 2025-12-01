Lega commissariata da Salvini nella Toscana casa di Vannacci: ribaltone verso amministrative 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

Dunque Matteo Salvini dopo il flop delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre scorsi ha commissariato la Lega in Toscana con il suo ex vicesegretario Andrea Crippa, deputato di Monza, per gli amanti del gossip fidanzato con Anna Falchi.

Un non toscano al comando del partito di Salvini nella Toscana casa di Vannacci. Al posto del segretario Luca Baroncini, spostato alla guida degli enti locali Italia centrale. Una promozione per rimuovere che sembra voler completare un’operazione ribaltone nel modo più soft possibile in un ambiente, quello leghista toscano, che tanto soft non sarebbe.

Ci sarebbero state chat molto infuocate nei giorni scorsi che avrebbero visto protagonisti leghisti di primo piano in Toscana.

Un ribaltone ad opera di Salvini che in Toscana era ovvio e scontato. Un ribaltone che guarda verso le prossime amministrative 2026 di Pistoia, Prato, Arezzo, nella Cascina di Susanna Ceccardi, nella Viareggio in cui vive Vannacci.

Dopo il voto regionale che ha certificato con il 4.38% e un solo consigliere regionale eletto, Simoni, fedelissimo di Vannacci, il crollo del partito di Salvini in Toscana.

Ben altro dall’oltre 21% ottenuto alle regionali 2020 con la leghista Ceccardi candidata presidente centrodestra Regione Toscana e consiglieri regionali allora eletti a valanga.

Era ovvio e scontato il ribaltone già con la consegna da parte del leader Salvini della responsabilità della campagna elettorale delle regionali in Toscana al generale eurodeputato nonché numero due Lega, al posto di Crippa, Roberto Vannacci. A fronte di un Luca Baroncini segretario regionale e sindaco di Montecatini Terme non rieletto nel 2024 con la sua Lega crollata di una ventina di punti rispetto al 2019.

Vannacci responsabile della campagna elettorale regionali in Toscana, va detto, ha tolto ufficialmente a Baroncini, segretario regionale negli ultimi tre anni, la responsabilità dell’atto finale del crollo leghista in Toscana in cinque anni.

Crollo leghista in Toscana che non può essere imputato totalmente a Vannacci, rispetto al quale all’interno del partito in Toscana ci sono stati mal di pancia.

L’avvento di Vannacci nella Lega, allora come indipendente, coincide con l’oltre mezzo milione di voti ottenuti dal generale alle Europee 2024.

Dall’altro però questo commissariamento con Crippa uomo solo al comando sorvola anche il risultato toscano ottenuto col generale eurodeputato.

Vannacci che qualche giorno fa a La7, collegato con Parenzo in studio, non le ha mandate a dire. E nel complimentarsi con le oltre 200mila preferenze dell’ex governatore Zaia in Veneto, con il leghista Stefani neopresidente Regione e la Lega che ha doppiato FdI, a chi gli chiedesse, alludendo al risultato in Toscana, se la campagna elettorale in Veneto l’avesse fatta: “Sono andato in Veneto a fare campagna elettorale per ben due volte. Uno dei miei candidati che ho supportato è stato eletto in Consiglio regionale. La Lega è un partito che non è una caserma, ma unisce diverse anime che hanno una visione diversa. Questa è la ricchezza di un vero partito. Io in Veneto ho preso 72mila voti alle Europee senza essermi distinto nella regione e senza essere veneto. Ne ho presi 560mila a livello nazionale e questo Zaia deve pensare. Probabilmente tutti i voti presi in Veneto non sarebbero stati così eclatanti. Ci sono tante questioni da mettere sul piatto”.

Vannacci è il numero due del partito, contro Baroncini aveva già tuonato prima di essere eletto lo scorso maggio, con Silvia Sardone, vice di Salvini al posto di Crippa. E allo stesso tempo Salvini, nel togliergli il ruolo di vice per darlo a Vannacci, a Crippa aveva preannunciato “un ruolo rilevante”.

Che a quanto pare sarebbe il ruolo di commissario nella Toscana con la Lega a poco più del 4% con l’intento di un rilancio in chiave amministrative 2026.