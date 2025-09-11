Regionali Toscana 2025, rivolta contro Vannacci: si dimette direttivo Lega Salvini nella ‘sua’ Viareggio

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, si dimette il consiglio direttivo Lega Salvini Viareggio in contrasto contro la linea di Roberto Vannacci, europarlamentare, vice del segretario Matteo Salvini, responsabile del partito per le regionali in Toscana. Lega Toscana di cui è segretario Luca Baroncini.

Lega Salvini a sostegno di Alessandro Tomasi, candidato presidente centrodestra elezioni regionali Toscana.

Dimissioni del consiglio direttivo leghista nella Viareggio in cui Vannacci vive.

La goccia, spiega Maria Pacchini, segretaria comunale, nonché consigliera comunale, il mancato invito del generale alla presentazione della lista del collegio di Lucca a Viareggio di giovedì 11 settembre.

Lega che ha visto nei giorni scorsi la non ricandidatura dei consiglieri regionali uscenti Giovanni Galli e Massimiliano Baldini, che non saranno in lista per le elezioni regionali.

Maria Pacchini: “In via informale ci è arrivata la notizia della presentazione a Viareggio della lista. Nessun membro del consiglio direttivo della nostra sezione è stato coinvolto in questa decisione e tanto meno direttamente invitato ad esserne presente. Si tratta di un palese atto di sfiducia“.

Per Paccchini “Siamo arrivati a questo punto, è in atto una pulizia etnica della dirigenza. Non condividiamo la vannaccizzazione della Lega e quindi ci facciamo parte, dimettendoci in blocco, pur rimanendo tutti iscritti alla Lega.

Con questo atto intendiamo manifestare aperta distinzione e distanza dalla nuova linea politica dell’onorevole Roberto Vannacci palesemente nostalgica e non conforme alla storia del nostro movimento, distanza dai metodi assunti nella formazione delle liste e nel governo del partito sui territori, movimento che ho rappresentato in lunghi

anni di militanza da Bossi a Salvini”.