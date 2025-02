Toscana 2025: tutti i candidati presidente nel centrodestra

Getting your Trinity Audio player ready...

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia che ha fatto il bis con una lista più forte dei partiti,

viene annunciato candidato presidente FdI da tempo per le regionali in Toscana. Con il deputato Donzelli che ha recentemente definito Tomasi, di FdI coordinatore toscano, “miglior candidato presidente possibile“.

Tomasi candidato presidente di centrodestra però non è condiviso dagli alleati Forza Italia e Lega Salvini.

E allora la Lega, dopo il preannuncio dell’europarlamentare Susanna Ceccardi, che per il centrodestra fu candidata presidente nel 2020 (regionali in Toscana vinte dal centrosinistra con il presidente Eugenio Giani), annuncia Elena Meini candidata presidente del partito di Salvini.

Sottolineando altresì “Stiamo convintamente nel centrodestra”.

Mentre si attende anche il candidato presidente di Forza Italia, segretario toscano Marco Stella.

Per Luca Baroncini, segretario regionale Lega, “La Lega in questi ultimi mesi sta recuperando consensi, come dimostra il 14% di aumento dei tesserati in Toscana”.

Se si guardano le amministrative 2024 in Toscana, il dato recupero consensi Lega di cui parla Baroncini ancora non si evidenzia, a partire dal 10% ottenuto dalla Lega con cui Baroncini non è stato riconfermato sindaco di Montecatini. Nel 2019 Baroncini fu eletto sindaco con il 39% Lega.

Se poi guardiamo l‘unico sondaggio fin qui realizzato, Emg Different per Toscana Tv, il partito di Salvini è quotato al 5% in chiave elezioni regionali in Toscana. Forza Italia al 7%, Fratelli d’Italia al 25%.

Chiaro che i papabili candidati presidente Regione Toscana sul tavolo del centrodestra rientrano in una questione di equilibri e rapporti di forza tra i partiti alleati. In cui rimane centrale FdI, partito di maggioranza Governo Meloni.