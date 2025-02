Getting your Trinity Audio player ready...

Voti e sondaggi.

Il primo sondaggio in Toscana l’ha messo a segno Toscana Tv, realizzato da Emg Different.

Che su un’intenzione di voto in vista delle regionali per i non ancora ufficiali candidati presidenti di Regione Toscana Eugenio Giani, Pd, centrosinistra, presidente Regione in carica, e Alessandro Tomasi, segretario regionale FdI, centrodestra, sindaco bis di Pistoia, dice che Giani è avanti di una decina di punti senza l’apporto del Movimento 5 Stelle, quotato nel sondaggio al 5.50% con un proprio candidato.

Giani e Tomasi insieme fianco a fianco in veste istituzionale a Pistoia nei giorni scorsi per il taglio del nastro di Manifatture Digitali Cinema.

Fotografia, quella del sondaggio, va detto, scattata dal 20 al 23 gennaio 2025 per una kermesse elettorale di cui ancora non c’è una data, oltre alla non ancora ufficialità dei due candidati presi in esame.

In una situazione in cui il Pd, ha detto con chiarezza il segretario toscano Emiliano Fossi, non intende mettere veti a nessuno in termini di coalizione. “Attualmente il M5S non è nella maggioranza che governa della Regione. C’è un lavoro per cui si costruiscano i presupposti per cui la coalizione di centrosinistra che si candida a governare questa regione comprenda anche i Cinque Stelle”.

E il centrodestra sta ancora discutendo Tomasi sì Tomasi no. Con la Lega Salvini, per il sondaggio di cui sopra, al 5% in chiave regionali Toscana, che ha dichiarato di avere un suo candidato e che la Lega in Toscana non è in calo di consensi, come dimostrano, dice il segretario regionale Luca Baroncini, dati tesseramento e affluenza a gazebo. Forza Italia subito dopo il sondaggio, che la colloca al 7%, chiede col segretario regionale Marco Stella un candidato moderato che intercetti anche i voti moderati di centrosinistra. Il che in sostanza per Forza Italia equivale a dire Tomasi no.

Un sindaco, Tomasi, ricordiamo, che con la sua lista civica a Pistoia è stato più forte dei partiti nella vittoria bis alle amministrative 2022 al primo turno.

Ora, al di là del peso che i partiti vari intendono dare ai sondaggi presenti e futuri e al di là delle dinamiche di centrodestra che stanno tra FdI, Lega Salvini e Forza Italia, c’è un dato oggettivo. Con Giani non ancora ufficializzato, ma lo sarà, che, in quanto presidente in carica, è di fatto in campagna elettorale da cinque anni. Considerando anche che Giani è un presidente onnipresente in ogni qualsiasi situazione. E anche efficace nella comunicazione. E’ evidente che qualsiasi avversario parta già in svantaggio e questo qualsiasi avversario lo deve mettere in conto voti in primis rispetto a una campagna elettorale anche in termini di tempi per farsi conoscere girando.

Questo tira e molla toscano nell’ufficializzare un nome che per FdI, forza di maggioranza in coalizione, 25% per il sondaggio in questione, vale a dire Alessandro Tomasi, è già annunciato da tempo, rispetto ai tempi di campagna elettorale è evidente per il centrodestra non può essere un vantaggio.