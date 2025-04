Le sagre toscane da non perdere durante il ponte del 25 aprile

Getting your Trinity Audio player ready...

Il 25 aprile è una data profondamente sentita in tutta Italia, e la Toscana non fa eccezione. In questo giorno si celebra la Festa della Liberazione, un momento di riflessione e gratitudine per la libertà riconquistata, grazie al coraggio di uomini e donne che hanno combattuto per la democrazia.

In Toscana, terra di paesaggi incantevoli e cultura millenaria, il 25 aprile è anche sinonimo di sagre, feste di paese e manifestazioni che celebrano i frutti della terra. Le prime giornate di primavera offrono lo sfondo ideale per scoprire i sapori genuini della cucina contadina: fave, carciofi, salumi, vini e formaggi diventano protagonisti di tavole imbandite, mercatini e stand gastronomici che animano borghi e città. Che sia tra le colline del Chianti o lungo la costa livornese, ogni angolo della regione offre un modo speciale per vivere questa festa, nel segno della libertà e della convivialità.

Vediamo le più famose:

Sagra del Baccello e dei Carciofi Fritti, La Serra (San Miniato, PI)

Questa storica sagra si svolge tra il verde delle colline pisane, nei giorni dal 25 al 27 aprile e poi dal Primo al 4 maggio. I visitatori possono gustare i tipici baccelli, freschi e croccanti, accompagnati dal pecorino locale e salumi toscani. Tra i piatti più attesi ci sono i carciofi fritti, preparati secondo una ricetta tradizionale. L’evento è arricchito da musica dal vivo, mercatini artigianali e attività per famiglie.

Sagra del Baccello, Santa Luce (PI)

Fino al Primo maggio, Santa Luce ospita una festa semplice e genuina, dedicata ai frutti della terra. Oltre ai baccelli, simbolo della primavera, i visitatori potranno assaporare pane toscano, formaggi locali e vino delle colline pisane. Non mancano spazi per i bambini e momenti di intrattenimento serale.

Sagra del Prosciutto e dei Baccelli, Peccioli

Dal 25 aprile al Promo maggio, il centro storico di Peccioli si trasforma in una grande tavolata all’aperto. La sagra celebra la tradizione contadina con prosciutto stagionato, baccelli freschi e vini locali. Oltre al cibo, l’evento include escursioni guidate nei dintorni e intrattenimento per tutte le età.

La Toscana in Bocca, Pistoia

Dal 24 al 27 aprile, Pistoia ospita uno degli eventi gastronomici più attesi della primavera: la toscana in bocca. Produttori e chef toscani propongono assaggi di piatti tradizionali, reinterpretati in chiave moderna. Showcooking, laboratori per bambini, degustazioni guidate e incontri tematici completano l’offerta. Perfetto per chi vuole fare un viaggio nei sapori della regione in un solo luogo.

Fiera del Gusto, Fucecchio

Il 25 aprile, le vie del centro di Fucecchio si riempiono di stand enogastronomici dove assaggiare i migliori prodotti locali: olio, formaggi, salumi, dolci tipici e vini. L’evento è pensato per valorizzare le eccellenze del territorio, con la partecipazione di produttori e artigiani. Previsti anche spettacoli di strada e attività culturali.

Festa della Stagion Bona, Greve in Chianti

Questa festa, che si svolge ogni anno il 25 aprile, celebra l’arrivo della primavera con una rievocazione storica che affonda le radici nel Medioevo. Tra sfilate in costume, giocolieri e musici, Greve diventa il palcoscenico di un tempo lontano. I visitatori possono gustare piatti della tradizione chiantigiana, accompagnati da vini locali, in un clima di festa e allegria.

Orcia Wine Festival, San Quirico d’Orcia

Dal 25 al 27 aprile, questo festival è dedicato ai vini della Val d’Orcia, patrimonio UNESCO. Le degustazioni si svolgono in ambienti storici e panoramici, con la possibilità di conoscere i produttori e acquistare direttamente le bottiglie. L’evento include anche mostre d’arte, concerti e visite guidate tra vigneti e cantine.

Sagra del Cinghiale e della Pizza, Pontassieve

A Pontassieve torna l’appuntamento con la tradizione: dal 24 al 27 aprile e dal 30 aprile al 4 maggio si celebra la 25ª edizione della Sagra del Cinghiale e della Pizza. Protagonista indiscusso il cinghiale, proposto in tante varianti appetitose: dagli antipasti ai tortelli, dalle pappardelle alla polenta, fino al cinghiale fritto e in umido. Ogni sera, accanto ai piatti tipici, sarà possibile assaporare anche fragranti pizze, preparate al momento. L’apertura è prevista tutte le sere dalle 19:00, con servizio anche a pranzo nei giorni festivi e la domenica a partire dalle 12:00.

Sagra dell’orata, Capraia

La Primavera 2025 porta una grande novità per l’Isola di Capraia: la prima Sagra dell’Orata, domenica 27 aprile al porto. Protagonista l’orata allevata in mare aperto dalla cooperativa Maricap, certificata per qualità e sostenibilità. I ristoratori dell’isola proporranno piatti speciali a base di orata: un’occasione per gustare le eccellenze locali e vivere le tradizioni di Capraia. Non solo gastronomia: in Capraia vi aspettano anche tante esperienze per un fine settimana tutto da scoprire.