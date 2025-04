Pistoia 2025: la Toscana in bocca tra gusto, tradizione e innovazione

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Nel cuore della Toscana, la città di Pistoia si prepara ad accogliere l’evento enogastronomico più atteso dell’anno: La Toscana in Bocca. Dal 24 al 27 aprile 2025, la Cattedrale Ex Breda, uno degli spazi più iconici della città, ospiterà quattro giorni di celebrazioni dedicate alla cucina e ai sapori tipici della regione. Un appuntamento che non solo promette di far scoprire i tesori gastronomici toscani, ma anche di favorire il dialogo tra produttori, chef e appassionati di cucina.

Quest’edizione avrà come protagonisti i volti noti della cucina stellata italiana, come lo chef Enrico Bartolini, simbolo della cucina innovativa e raffinata, e Tommaso Foglia, pasticcere rinomato per la sua maestria. Entrambi si esibiranno in una serie di cooking show, portando in scena le loro tecniche culinarie più avanzate, ma anche le tradizioni più autentiche della Toscana.

L’evento si propone non solo di celebrare il cibo, ma anche di promuovere l’importanza dell’enogastronomia come motore di sviluppo economico e turistico per il territorio. Con il supporto di Confcommercio Pistoia e Prato e il Consorzio Turistico Città di Pistoia, La Toscana in Bocca si configura come una vetrina internazionale per le eccellenze locali, in grado di attrarre visitatori e appassionati da tutta Italia e oltre.

Oltre alle esibizioni dei grandi chef, il programma include momenti di formazione, degustazioni, laboratori per bambini e spettacoli musicali, creando così un’atmosfera dinamica e coinvolgente per tutte le età.

Pistoia si conferma come una città capace di coniugare la sua ricca tradizione culturale e gastronomica con la voglia di rinnovarsi e abbracciare il futuro.

Il programma di Toscana in bocca di quest’anno prevede:

Giovedì 24 aprile : Inaugurazione alle 18.00 con taglio del nastro e la presenza di istituzioni. Alle 21.30 esibizione live dell’Orchestraccia. Attività: degustazioni, laboratori, cooking show, talk, presentazioni di libri e musica.

: Inaugurazione alle 18.00 con taglio del nastro e la presenza di istituzioni. Alle 21.30 esibizione live dell’Orchestraccia. Attività: degustazioni, laboratori, cooking show, talk, presentazioni di libri e musica. Venerdì 25 aprile : Cooking show e contest culinario con ristoratori. Laboratori per bambini e battuta al coltello dei Macellai Federcarni. Alle 21.30, live degli Skiffles.

: Cooking show e contest culinario con ristoratori. Laboratori per bambini e battuta al coltello dei Macellai Federcarni. Alle 21.30, live degli Skiffles. Sabato 26 aprile : Intervista con lo chef Enrico Bartolini alle 19.00. Laboratori per bambini, degustazioni, cooking show, e una Mistery Box. DJ set di Pippo DJ alle 22.00.

: Intervista con lo chef Enrico Bartolini alle 19.00. Laboratori per bambini, degustazioni, cooking show, e una Mistery Box. DJ set di Pippo DJ alle 22.00. Domenica 27 aprile: Intervista con il pastry chef Tommaso Foglia alle 18.30. Presentazione del libro “A Penelope che prende la valigia” da Cristina Manetti alle 16.30. Laboratori, cooking show, e magia con Francesco Micheloni. Musica di Paola Guadagno per concludere l’evento.