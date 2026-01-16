Cantuccio Day a Sesto Fiorentino: sfida tra tradizione e creatività

SESTO FIORENTINO – Il Cantuccio Day a Sesto Fiorentino mette a confronto tradizione e innovazione in una mattinata dedicata a uno dei dolci più rappresentativi della pasticceria toscana. L’appuntamento è fissato per martedì 20 gennaio al Gran Caffè di piazza Ginori, che ospiterà un doppio concorso aperto al pubblico.

Il cantuccio, biscotto simbolo della tradizione regionale, diventa così terreno di confronto tra fedeltà alla ricetta storica e nuove interpretazioni contemporanee. Accanto alla versione classica alle mandorle, trovano spazio proposte che introducono ingredienti alternativi come pistacchi, cioccolato, noci, nocciole e frutta secca, seguendo la creatività dei pastry chef.

L’evento prevede due competizioni distinte: la quarta edizione del concorso per il Miglior cantuccio classico di pasticceria e, per la prima volta, il contest dedicato al Miglior cantuccio creativo. Una doppia lettura che racconta l’evoluzione di una ricetta iconica, capace di mantenere un’identità forte pur adattandosi ai gusti contemporanei.

A partecipare saranno 20 tra pasticcerie e forni dell’area metropolitana fiorentina, riuniti per celebrare un prodotto che continua a rappresentare un patrimonio gastronomico condiviso. Il Cantuccio Day a Sesto Fiorentino rientra nel calendario di Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana dedicato alla promozione del turismo enogastronomico, realizzato con il coordinamento di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

La manifestazione segna anche l’apertura ufficiale del programma 2026 del Festival delle Pasticcerie, una rete che coinvolge oltre 150 tra pasticcerie, forni e gelaterie dell’area metropolitana, comprese numerose realtà storiche.

A valutare i cantucci in gara saranno dieci giurati, suddivisi in una giuria tecnica, composta da pastry chef affermati, e una giuria specializzata formata da professionisti del settore food e giornalisti enogastronomici. Gli assaggi avverranno in forma anonima e ogni prodotto riceverà un punteggio da 1 a 10, garantendo imparzialità e rigore nella valutazione.