Toscana da bere: le centrifughe dell’estate tra gusto e freschezza

L’estate in Toscana è fatta di sapori intensi, frutta succosa e ortaggi profumati. Oltre alle ricette tradizionali, negli ultimi anni sono sempre più diffuse le centrifughe e gli estratti freschi, che uniscono benessere e gusto. Ecco alcune idee ispirate alla terra toscana, da gustare in casa o nei locali più attenti alla stagionalità.

Centrifuga al melone, pesca e basilico

Un classico estivo toscano rivisitato. Il melone toscano (tipico della Val di Chiana), con la sua dolcezza naturale, si abbina alla pesca gialla e a qualche foglia di basilico fresco. Risultato: un drink profumatissimo e dissetante.

Estratto di cetriolo, mela verde e menta

Freschissimo e perfetto per combattere il caldo. Il cetriolo di stagione, la mela verde croccante e la menta dell’orto danno vita a un concentrato rigenerante, ideale anche dopo una giornata al mare o in campagna.

Centrifuga al cocomero e limone con zenzero

Il cocomero, coltivato in molte zone della Toscana, incontra il limone e lo zenzero in una combinazione che stimola e rinfresca. Ottimo anche come aperitivo analcolico.

Succo di carota, pesca e albicocca

Dolce, arancione e vellutato. Le carote toscane (delle colline lucchesi), le pesche e le albicocche creano un blend perfetto anche per i più piccoli. Ricco di vitamina A e beta-carotene.

Estratto di fichi, pera e rosmarino

Un mix sorprendente che sa di fine estate. I fichi maturi, la pera succosa e un tocco di rosmarino creano un sapore aromatico e sofisticato, perfetto da sorseggiare al tramonto.

Molti agriturismi e bar toscani ora li offrono come alternativa fresca al solito cocktail. Ma la vera magia è rifarli a casa, con ingredienti raccolti al mercato o, ancora meglio, nell’orto dietro casa.

La Toscana da bere? Esiste. Ed è più fresca che mai.