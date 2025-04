Stop al “pacco da giù” per gli italiani in UK

Imprevisti negativi per gli italiani nel Regno Unito: dal 12 aprile è ufficialmente vietato portare con sé salumi, formaggi e altri prodotti a base di carne o latte quando si viaggia dall’Unione Europea verso il Regno Unito. Il classico “pacco da giù“, pieno di sapori di casa, dovrà restare oltre confine.

La decisione non arriva per motivi politici o economici, ma per motivi di sicurezza sanitaria: l’obiettivo è proteggere il bestiame britannico dal rischio di afta epizootica, una malattia altamente contagiosa che colpisce animali come bovini, ovini e suini. Per questo, qualsiasi alimento di origine animale, dai salami ai pecorini, passando per panini imbottiti e prodotti confezionati, non potrà più attraversare la dogana, nemmeno se acquistato al duty-free.

Chi non rispetta il divieto rischia multe fino a 5mila sterline e la confisca immediata dei prodotti.

Una stretta che può sembrare eccessiva per chi ama portare un pezzetto di casa con sé, ma che mira a tutelare la salute degli animali e a garantire la sicurezza dell’intero settore agroalimentare britannico. Almeno per ora, la tradizione del pacco dovrà aspettare tempi migliori.