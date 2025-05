5&5 Day a Livorno: due giorni per celebrare la torta di ceci alla Terrazza Mascagni

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – In occasione del Sulla Felicità Festival, il Comune di Livorno, in collaborazione con Fondazione Lem e l’Associazione Tortai Livornesi, organizza il 5&5 Day: due giornate, sabato 4 e domenica 5 maggio, interamente dedicate alla torta di ceci, la specialità più amata della città.

L’evento si svolgerà presso la Terrazza Mascagni, dalle 10 alle 21, e proporrà il classico 5&5, panino farcito con torta di ceci, nelle sue versioni tradizionali – con pane francese o schiacciatina – e con l’aggiunta di melanzane. Il tutto a prezzi popolari: 2 euro per la versione semplice o per una porzione singola, 3 euro per quella con melanzane.

A preparare e servire la torta ci saranno i tortai storici livornesi, custodi della ricetta autentica: Alepizza, Cecco, Forti, Gagarin, I Tre Canti, Leone e Seghieri, garanzia di qualità e passione artigianale.

Il 5&5 Day non è solo un evento gastronomico, ma anche un’iniziativa culturale che mira a valorizzare la filiera locale e a trasmettere le tradizioni alimentari alle nuove generazioni. Parte dei proventi sarà infatti destinata a progetti educativi nelle scuole di Livorno, dalle materne alle medie.

Dopo il successo delle scorse edizioni, la festa del gusto proseguirà anche dal 14 al 17 maggio, sempre alla Terrazza Mascagni, in occasione della Biennale del Mare, trasformando il “day” in una vera settimana della torta.

Il 5&5, più di un panino, è un patrimonio culturale e identitario: con il 5&5 Day, Livorno celebra la sua anima più autentica, fatta di semplicità, convivialità e sapori indimenticabili.