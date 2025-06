Sette piatti estivi toscani da gustare sotto il sole

Getting your Trinity Audio player ready...

L’estate toscana non è solo spiagge, sagre e borghi medievali: è anche una stagione di sapori autentici, piatti freschi e ingredienti di stagione. Tra orti rigogliosi, olio extravergine e pane casereccio, la cucina toscana riesce a essere leggera ma mai banale. Ecco 7 piatti estivi tipici che non possono mancare in tavola.

Panzanella

Il simbolo dell’estate povera ma gustosa. Pane raffermo ammollato in acqua e aceto, poi sbriciolato e condito con pomodori maturi, cetrioli, cipolla rossa, basilico, olio e sale. Fresca, profumata e ideale come piatto unico nei giorni più caldi.

Insalata di farro della Garfagnana

Un piatto completo, nutriente e rinfrescante. Il farro IGP della Garfagnana viene lessato e poi condito con pomodorini, zucchine, cipolla dolce, basilico, olio evo e, volendo, una spolverata di pecorino o cubetti di tonno sott’olio. Ottimo anche per picnic e pranzi in spiaggia.

Acciughe sotto pesto (alla livornese)

Tipico antipasto della costa tirrenica, specialmente tra Livorno e Piombino. Le acciughe vengono marinate e poi servite con una salsa a base di prezzemolo, aglio, olio, aceto e peperoncino. Una vera esplosione di sapore.

Prosciutto e melone con pane sciocco

Un classico semplice ma infallibile, con un tocco toscano dato dal pane “sciocco” (senza sale), perfetto per accompagnare la dolcezza del melone e la sapidità del prosciutto crudo stagionato toscano.

Gelato artigianale al gusto di cantucci e vin santo

Per concludere in dolcezza, niente di meglio di un gelato tipico: il gusto cantucci e vin santo si trova ormai in molte gelaterie artigianali, e rappresenta un perfetto mix tra freschezza e tradizione. Altrimenti, un buon gelato dal gusto leggero, come la vaniglia o la crema, accompagnato da cantucci e vin santo: una prelibatezza per i palati toscani (e non solo!).

Fiorentina alla griglia con pomodori freschi

La regina delle carni alla brace, servita al sangue con un contorno leggero di pomodori e magari qualche scaglia di grana ed un po di rucola ad abbellire il tutto. Un piatto sostanzioso e piuttosto veloce da preparare, perfetto per una cena all’aperto.

Bruschetta al pomodoro

Fetta di pane toscano abbrustolito, strofinato con aglio e condito con pomodori maturi a cubetti, olio evo e basilico fresco. Un antipasto semplice ma iconico, che sa di estate e tradizione.