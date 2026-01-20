TheFork Awards 2025: la Toscana fa incetta di premi. Ecco i locali nella Top 100

La Toscana si conferma regina del gusto. Nella prestigiosa classifica dei Migliori 100 Ristoranti in Italia per il 2025, stilata dagli utenti di TheFork, la nostra regione brilla con ben 14 indirizzi d’eccellenza.

A guidare la carica è Firenze, vera capitale gastronomica con 9 locali in lista. Al 3° posto assoluto troviamo il Salotto Portinari Bar & Bistrot (Via del Corso), incoronato come “miglior ristorante a Firenze” con un punteggio di 9.7. Subito dietro, al 4° posto, c’è IO Osteria Personale in Borgo San Frediano, amato per la sua cucina mediterranea.

Ma l’offerta è varia. Per chi cerca la tradizione toscana autentica, spiccano Florentia in Borgo degli Albizi (15°) e La Gratella in Via Guelfa (28°). Non mancano le proposte innovative: Futura Cucina Italiana (30°) e la Degusteria Italiana agli Uffizi (31°), segnalata anche dalla Guida MICHELIN. Completano il quadro fiorentino l’Enoteca Ristorante Innocenti Wines (38°), l’apprezzato B.O.r.G.O. (40°) in San Frediano, il Ristorante Enoteca Strozzi (52°) e, per gli amanti dei sapori esotici, l’Indian Palace (63°). Spazio anche alla convivialità informale con i’Qortile (81°).

Fuori dal capoluogo, la qualità resta altissima. Sulla costa, a Rivalto, si distingue La Ripadoro (25°), forte della segnalazione MICHELIN. Nelle terre del vino, Montepulciano piazza La Taverna di Fucile (53°), mentre a San Gimignano brilla LINFA (75°), altro indirizzo MICHELIN. Nel cuore del Chianti Classico, infine, troviamo il Podere 1384 a Castellina (78°).

Un risultato che premia la diversità: dalla bistecca alla cucina etnica, dai bistrot raffinati alle osterie veraci, la Toscana offre un ventaglio di esperienze che conquista critica e pubblico.