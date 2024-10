Osterie Slow Food 2025, in Toscana 27 chiocciole

Getting your Trinity Audio player ready...

La trentacinquesima edizione di Osterie d’Italia di Slow Food continua a raccontare la ristorazione italiana più autentica e di qualità, grazie alle visite e alle recensioni di oltre 250 collaboratori che esplorano in anonimato numerosi locali in tutto il Paese.

Dei 1917 locali recensiti nella guida, 324 hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della ‘Chiocciola’, assegnato a quelle insegne che si distinguono per l’eccellente proposta gastronomica, per l’atmosfera, la qualità della cucina e l’accoglienza, in sintonia con i valori di Slow Food.

Inoltre, 211 locali sono stati premiati con il riconoscimento ‘Bere Bene’ per l’accurata selezione di bevande, che include birre artigianali, succhi, infusi, cocktail e distillati. A completare il quadro, 524 locali hanno ottenuto il premio ‘Bottiglia’ per la loro curata selezione di vini.

Analizzando i dati regionali, il Piemonte si conferma in testa con il maggior numero di osterie segnalate (178), seguito dalla Campania (172) e dalla Toscana (164). Anche per quanto riguarda le ‘Chiocciole’, il trend è simile: la Campania conta 39 locali premiati, il Piemonte 29 e la Toscana 27, contribuendo così a un totale di 324 locali che si sono guadagnati il riconoscimento per la loro eccellenza.

Le 27 chiocciole della Toscana

Ecco l’elenco delle 27 osterie toscane premiate:

Nonno Cianco – Abetone Cutigliano (PT) Il Cappello di Paglia – Anghiari (AR) La Lina – Bagnone (MS) Il Tirabusciò – Bibbiena (AR) Quinto Quarto – Camaiore (LU) La Taverna di Vigliagli – Castelnuovo Berardenga (SI) Il Grillo è Buoncantore – Chiusi (SI) La Solita Zuppa – Chiusi (SI) Tenuta di Paganico – Civitella Paganico (GR) Bel Mi’ Colle – Colle di Val d’Elsa (SI) Osteria del Teatro – Cortona (AR) Leonardo Torrini – Firenze (FI) Osteria dell’Enoteca – Firenze (FI) La Burlanda – Fosdinovo (MS) Oste Scuro – Grosseto (GR) Azzighe-Osteria a Metà – Livorno (LI) Il Mecenate – Lucca (LU) Locanda Agricola Posapiano – Montecarlo (LU) La Ciottolona – Montieri (GR) Il Libridinoso – Murlo (SI) L’Oste Dispensa – Orbetello (GR) Peposo – Pietrasanta (LU) La Bottegaia – Pistoia (PT) La Tana degli Orsi – Pratovecchio Stia (AR) Antico Ristoro Le Colombaie – San Miniato (PI) Il Conte Matto – Trequanda (SI) Buonumore – Viareggio (LU)

Premio giovane dell’anno

Tra i riconoscimenti, spicca il premio giovane dell’anno Vittorio Fusari, assegnato a La Ciottolona di Boccheggiano (GR), dove il cuoco Duccio Frullani ha ricevuto il premio per la sua cucina caratteristica e fortemente radicata nel territorio.

Premio piatto dell’anno

La zuppa di Slow Beans di Nonno Cianco a Cutigliano (PT) si è distinta come simbolo della tradizione toscana e della valorizzazione degli ingredienti locali. Questo piatto non solo celebra la biodiversità e la cucina di recupero, ma rappresenta anche l’impegno del ristorante nel promuovere la cultura gastronomica toscana.

Insieme a questo riconoscimento, sono stati premiati anche ‘Pasta e fasoi’ dell’Antica Trattoria Bellinazzo (VR) e la zuppa tradizionale di fagioli e scarole di Taverna a Santa Chiara a Napoli.