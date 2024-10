Toscana da record: 91 vini con Tre Bicchieri 2025 nella guida del Gambero Rosso

Getting your Trinity Audio player ready...

Il Gambero Rosso ha pubblicato la sua Guida Vini d’Italia 2025, evidenziando la Toscana come una delle regioni più importanti. Con 91 vini premiati, la regione conferma la sua leadership, grazie alla varietà di terroir e alla capacità di innovazione dei suoi produttori.

Il Chianti Classico è la denominazione più rappresentata, seguita da aree come Montalcino e Bolgheri. Anche i vini bianchi, come il Vermentino della Costa, stanno crescendo in popolarità, insieme a un aumento delle certificazioni biologiche e sostenibili.

Ecco i vini premiati dal Gambero Rosso con i Tre Bicchieri 2025, che secondo il Gambero Rosso rappresentano il meglio della produzione vinicola toscana, dimostrando la ricchezza e la diversità di questa regione.

Vini premiati e zone di produzione

Arcanum 2020 Tenuta di Arceno

Bolgheri Rosso Sup. Atis 2021 Guado al Melo

Bolgheri Rosso Sup. Dedicato a Walter 2020 Poggio al Tesoro

Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco 2021 Grattamacco

Bolgheri Rosso Sup. Guado de’ Gemoli 2021 Giovanni Chiappini

Bolgheri Rosso Volpolo 2022 Podere Sapaio

Bolgheri Sassicaia 2021 Tenuta San Guido

Bolgheri Sup. Castello di Bolgheri 2021 Castello di Bolgheri

Brunello di Montalcino 2018 Biondi – Santi Tenuta Greppo

Brunello di Montalcino 2019 Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino 2019 Tenuta Fanti

Brunello di Montalcino 2019 Fattoi

Brunello di Montalcino 2019 Fuligni

Brunello di Montalcino 2019 Ridolfi

Brunello di Montalcino 2019 Poggio Antico

Brunello di Montalcino Campo del Drago 2019 Castiglion del Bosco

Brunello di Montalcino Duelecci Est Ris. 2018 Tenuta di Sesta

Brunello di Montalcino Giodo 2019 Giodo

Brunello di Montalcino I Poggiarelli 2019 Cortonesi

Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2019 Camigliano

Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2019 Casanova di Neri

Brunello di Montalcino V. del Suolo 2019 Argiano

Caiarossa 2021 Caiarossa

Caperrosso Senti Oh! 2023 Fontuccia

Carmignano Grumarello Ris. 2020 Tenuta di Artimino

Carmignano Ris. 2021 Tenuta Le Farnete – Cantagallo

Carmignano Villa di Capezzana 2020 Tenuta di Capezzana

Cepparello 2021 Isole e Olena

Chianti Cl. 2021 Tenuta di Carleone

Chianti Cl. 2021 Pomona

Chianti Cl. 2021 Val delle Corti

Chianti Cl. 2022 Castello di Volpaia

Chianti Cl. 2022 Le Miccine

Chianti Cl. 2022 Castello di Monsanto

Chianti Cl. Ama 2022 Castello di Ama

Chianti Cl. Borgo 2022 San Felice

Chianti Cl. Gran Selezione 2021 Tenuta di Lilliano

Chianti Cl. Gran Selezione Capraia Effe 55 2020 Rocca di Castagnoli – Tenute Calì

Chianti Cl. Gran Selezione Colledilà 2021 Barone Ricasoli

Chianti Cl. Gran Selezione Giovanni Folonari 2019 Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari

Chianti Cl. Gran Selezione La Corte 2021 Castello di Querceto

Chianti Cl. Gran Selezione Lapina 2020 Vallepicciola

Chianti Cl. Gran Selezione Le Bolle 2021 Castello Vicchiomaggio

Chianti Cl. Gran Selezione Poggiarso 2020 Castello di Meleto

Chianti Cl. Gran Selezione Sergio Zingarelli 2020 Rocca delle Macìe – Famiglia Zingarelli

Chianti Cl. Gran Selezione V. Istine 2021 Istine

Chianti Cl. Gran Selezione Villa Rosa 2020 Famiglia Cecchi

Chianti Cl. Lamole 2022 I Fabbri

Chianti Cl. Lareale Ris. 2021 Lamole di Lamole

Chianti Cl. Ris. 2021 L’Erta di Radda

Chianti Cl. Vign. La Selvanella Ris. 2020 Melini – Vigneti La Selvanella

Chianti Classico V. Barbischio Ris. 2021 Maurizio Alongi

Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Ris. 2019 Torre a Cona

Chianti Rufina Terraelectae V. Montesodi Ris. 2021 Marchesi Frescobaldi

Chianti Rufina Terraelectae Vigna Le Rogaie Ris. 2021 Colognole

Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano 2021 Tenuta di Valgiano

Cortona Syrah Castagnino 2023 Fabrizio Dionisio

Cortona Syrah Serine 2020 Stefano Amerighi

I Sodi di San Niccolò 2020 Castellare di Castellina

La Regola 2021 Podere La Regola

Lupicaia 2019 Castello del Terriccio

Maremma Toscana Alicante Oltreconfine 2022 Bruni

Maremma Toscana Ciliegiolo San Lorenzo 2021 Sassotondo

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2021 Rocca di Frassinello

Mello 700 2021 Tolaini

Montecucco Rosso Ris. 2021 ColleMassari

Montevertine 2021 Montevertine

Morellino di Scansano V. Bersagliere Ris. 2018 Podere 414

Morellino di Scansano V. I Gaggioli Ris. 2022 Roccapesta

Nobile di Montepulciano 2021 Boscarelli

Nobile di Montepulciano Cervognano Alto 2020 Podere Le Bèrne

Nobile di Montepulciano I Quadri 2021 Bindella – Tenuta Vallocaia

Nobile di Montepulciano Le Caggiole 2021 Poliziano

Nobile di Montepulciano Pagliareto Sel. Bio 2020 Lunadoro

Nobile di Montepulciano SorAldo 2020 De’Ricci

Oreno 2022 Tenuta Sette Ponti

Orpicchio 2021 Dianella

Paleo Rosso 2021 Le Macchiole

Pianirossi 2021 Pianirossi

Poggio alle Gazze 2022 Ornellaia

Poggio de’ Colli 2021 Piaggia

Riecine di Riecine 2021 Riecine

Saletta Riccardi 2020 Fattoria Villa Saletta

Sangioveto 2020 Badia a Coltibuono

Solaia 2021 Marchesi Antinori

Tinto di Spagna 2021 Antonio Camillo

Valdarno di Sopra Sangiovese V. Bòggina C Ris. 2021 Fattoria Petrolo

Valdarno di Sopra Sangiovese V. Polissena 2020 Il Borro

Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Ris. 2021 Il Colombaio di Santa Chiara

Vernaccia di San Gimignano Ris. 2020 Panizzi

Vernaccia di San Gimignano Sant’Elena Ris. 2020 Teruzzi

La varietà e la qualità dei vini premiati dimostrano ancora una volta la straordinaria diversità del territorio toscano e la dedizione dei produttori nel mantenere alto il prestigio dei loro vini, sia a livello nazionale che internazionale.