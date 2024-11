Alluvione in Toscana un anno dopo, Mazzeo: “Sappiamo che c’è tanto da fare”

Alluvione in Toscana, un anno fa il disastro che mise in ginocchio la regione , portando morte e distruzione.

Sappiamo che c’è tanto da fare, soprattutto in materia di prevenzione e messa in sicurezza di fronte a eventi sempre più estremi: per questo nell’ultimo anno si contano oltre 600 interventi per la difesa del suolo (circa 700 milioni di euro investiti), oltre 400 interventi per la mitigazione del rischio idraulico (altri 600 milioni di euro), crca 180 per il rischio frane (90 milioni di euro)

E avanti a tutto questo, è stato presentato un piano aggiuntivo al Governo per 1 miliardo di euro per la riduzione del rischio idraulico, nonostante lo stesso Governo ci ha cancellato il progetto pilota del PNRR.