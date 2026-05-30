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Arezzo al ballottaggio, Donati: “Nessuna indicazione di voto”. Ceccarelli: “Posizione legittima che rispetto”

Niente accordi da parte di Marco Donati, coalizione civica con Azione, 20.49%. Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra, 32.36%, al ballottaggio 7 e 8 giugno con Marcello Comanducci, centrodestra, 43.81%, si era dichiarato aperto ad apparentamento con Donati

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CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Arezzo al ballottaggio, Donati:
(Foto Fb Marco Donati)
1 ' di lettura
Marco Donati dice no ad un apparentamento verso il quale aveva dichiarato apertura Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra, 32.36% primo turno in vista della sfida al ballottaggio ad Arezzo con Marcello Comanducci, centrodestra, 43.81% al primo turno.

Marco Donati, ben 20.49% con la sua coalizione civica con Azione, sabato 30 maggio: “Faccio un grande in bocca al lupo ai due candidati. Noi non daremo indicazione di voto nel massimo rispetto delle persone  che hanno deciso, al primo turno, di affidarci la loro fiducia”.

Vincenzo Ceccarelli: “E’ una posizione legittima, che rispetto profondamente. Del resto, lo abbiamo detto fin dall’inizio di questo secondo turno: i cittadini di Arezzo sono liberi, intelligenti e non rispondono a logiche di pacchetti di voti da spostare a tavolino.
C’è un dato, però, che l’esito del primo turno ha inequivocabilmente sancito: il 56% degli aretini ha votato per il cambiamento, bocciando la giunta uscente di centrodestra.
I nostri programmi e quelli della coalizione civica sono largamente sovrapponibili, le nostre visioni di città coincidono e abbiamo condiviso la necessità di sbloccare Arezzo dall’immobilismo di questi anni.
Avevamo immaginato che questi fatti innegabili fossero sufficienti per riuscire a mettere a valor comune, nell’interesse esclusivo di Arezzo, i nostri due percorsi e affrontare l’ultimo tratto di strada insieme. Alla base stanno, non solo programmi comuni, ma anche valori comuni.
La nostra proposta di un ‘Patto per Arezzo’ e l’apertura all’apparentamento formale non erano una richiesta di soccorso, ma un atto di grande responsabilità politica, offerto alla luce del sole per dare la massima rappresentanza istituzionale a quei cittadini che hanno scelto di premiare il percorso civico.
Da oggi, la sfida del ballottaggio diventa ancora più chiara e lineare. Non ci sono più passaggi di palazzo o mediazioni tra persone. La scelta è nelle mani esclusive delle donne e degli uomini di Arezzo.
Abbiamo una grande opportunità per realizzare la missione che ci hanno affidato quella maggioranza di aretini, che hanno scelto il cambiamento.
Mi rivolgo direttamente a tutte le cittadine e i cittadini che al primo turno hanno scelto Marco Donati e il progetto civico: le vostre idee di futuro, i vostri progetti per lo sviluppo, per le imprese, per le famiglie, per l’innovazione e per il rilancio della città non devono andare perduti. Sono già scritti nel nostro programma e nel nostro Patto per Arezzo”.

© Riproduzione riservata

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