Arezzo al ballottaggio, Ceccarelli cerca accordo con Donati per battere Comanducci: “Uniamo le forze. La nostra porta è aperta”

Vincenzo Ceccarelli, campo largo centrosinistra, 32.36% primo turno, guarda verso Marco Donati, coalizione civica con Azione, 20.49%, per battere Marcello Comanducci, centrodestra, 43.81%, al ballottaggio che domenica 7 e lunedì 8 giugno elegge il sindaco di Arezzo.

Arezzo che ha amministrazione uscente il centrodestra del sindaco uscente Alessandro Ghinelli.

Vincenzo Ceccarelli, Pd, dopo il supporto di Elly Schlein, ad Arezzo alla vigilia del primo turno delle amministrative del 24 e 25 maggio, per battere Comanducci cerca l’accordo con Marco Donati, fortissimo col suo 20.49% di voti.

Ceccarelli è molto chiaro scrivendo via social venerdì 29 maggio: “Ieri abbiamo presentato il nostro patto per Arezzo. Proprio per dare massima dignità e forza politica a questo progetto, siamo totalmente aperti alla possibilità di un apparentamento formale. Una scelta trasparente, quasi naturale per unire programmi già ora in buona parte sovrapponibili, che darebbe anche notevoli vantaggi di rappresentanza in Consiglio Comunale alle liste civiche che hanno sostenuto Marco Donati e che hanno ottenuto una ottima risposta al lavoro fatto in questi anni. Se l’obiettivo comune è davvero battere questa destra che ha governato male, uniamo le forze. La nostra porta è aperta. Serve un grande atto di generosità verso Arezzo”.

Marco Donati via social venerdì 29 maggio: “Il nostro unico obiettivo è sempre stato dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini: per questo ci siamo impegnati per sei anni, con coerenza e spirito di servizio. Forti del risultato ottenuto al primo turno, sentiamo la responsabilità di rappresentare al meglio i 9.300 elettori che ci hanno accordato la loro fiducia.