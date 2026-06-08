Ballottaggi in Toscana: centrodestra in netto vantaggio ad Arezzo con Comanducci su Ceccarelli

AREZZZO – Le urne si sono chiuse definitivamente e il verdetto dell’affluenza fotografa un netto passo indietro della partecipazione in Toscana. Nei due principali al voto per il turno di ballottaggio, il calo complessivo dei votanti si attesta attorno ai sei punti percentuali rispetto al primo turno di 14 giorni fa, confermando una tendenza all’astensionismo che ha caratterizzato questa tornata.
Ad Arezzo la percentuale finale dei cittadini che si sono recati ai seggi si è fermata al 53,11%, mostrando una contrazione decisa rispetto al 59,30% registrato nella prima fase. Non va meglio a Viareggio, dove l’affluenza finale si attesta al 48,53% degli aventi diritto, scivolando sotto la soglia psicologica della metà degli elettori e segnando un netto distacco rispetto al 55,01% della sfida d’esordio.
Con l’avvio dello spoglio, arrivano anche i primi dati ufficiosi sulle sfide dirette per la poltrona di primo cittadino. Nel capoluogo aretino i primi conteggi delineano un vantaggio che appare marcato per il candidato del centrodestra Marcello Comanducci, in corsa contro lo sfidante del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli. Situazione decisamente più incerta e bloccata a Viareggio, dove le prime schede scrutinate raccontano di un autentico testa a testa, all’ultimo voto, nella sfida tutta al femminile che vede contrapposte Sara Grilli e Federica Maineri.