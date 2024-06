Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEMURLO – Calamai stravince a Montemurlo: sindaco bis con 76.48%.

Simone Calamai stravince a Montemurlo. Non c’è partita con Lorenzo Marchi, candidato sindaco di centrodestra. Calamai, Pd, centrosinistra, sindaco bis del Comune alluvionato con il 76.48%. Con boom Pd che a Montemurlo prende il 56.97%.

Esulta Simone Calamai, sindaco bis e presidente Provincia di Prato: “E’ stato un risultato straordinario e il grazie va ai montemurlesi. E’ stata per me una grandissima soddisfazione perché ho sentito l’affetto dei cittadini. Sono veramente commosso e ringrazio tutti quanti, il vostro sostegno è importante. Questa giornata è indimenticabile, è una grande carica di energia e da domani saremo di nuovo al lavoro per portare avanti gli impegni presi. Grazie, grazie a tutti”.

Lorenzo Marchi: “Abbiamo perso in maniera netta. Inequivocabile.Ho cercato di dare tutto me stesso in questa avventura e non mi sono risparmiato. Ma il voto è stato netto e lo rispetto profondamente. Ora senza rabbia arriverà il momento della riflessione politica. E quello del lavoro come capogruppo dell’opposizione. Che farò in maniera seria. Concreta. Responsabile. Ho fatto i miei complimenti al sindaco Calamai per il forte mandato ricevuto dai cittadini. Grazie a tutti i candidati che hanno dato anima e corpo in questi mesi così difficili. Adesso con coraggio. Per costruire un centrodestra di governo anche a Montemurlo e in tutta la provincia di Prato”