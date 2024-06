Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – Follonica svolta storica: Buoncristiani primo sindaco centrodestra

A Follonica svolta storica: Matteo Buoncristiani è il primo sindaco di centrodestra nella storia del Comune. Buoncristiani vince al primo turno con il 50.46% ed è il primo sindaco di centrodestra nella storia del Comune in provincia di Grosseto.

E’ Buoncristiani il successore di Andrea Benini, sindaco uscente Pd.

Andrea Pecorini, Pd, centrosinistra, vicesindaco uscente, si ferma al 45.58. Non ci sarà ballottaggio.

Per Franca Ciani, Democrazia Sovrana Popolare, 3.96%.

Dunque Follonica ha il primo sindaco di centrodestra della storia.

Matteo Buoncristiani: “Scriviamo un nuovo capitolo nella storia di Follonica. Dopo 78 voltiamo pagina”.

Andrea Pecorini: “Non è andata come volevo. Ho lavorato giorno e notte in questi dieci anni. Ho la coscienza a posto di uomo e di amministratore. Ho già chiamato Matteo Buoncristiani al quale ho fatto i complimenti e auguri di buon lavoro. Il centrosinistra lascia in dote alla nuova amministrazione molti progetti che renderanno Follonica più bella e proiettata nel futuro. Grazie, infinitamente grazie, a chi mi ha votato, a chi mi è stato vicino, a chi mi ha sostenuto, a chi ha lottato insieme a me. Adesso un po’ di riposo ma Follonica resta la mia mission”.