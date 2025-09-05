Global Sumud Flotilla: Toscana in piazza per Gaza

Getting your Trinity Audio player ready...

Global Sumud Flotilla, si moltiplicano in Toscana le iniziative a sostegno della missione umanitaria per Gaza. In migliaia a Firenze giovedì 4 settembre sera in corteo per il flash mob ‘Urlo per Gaza’ promosso da Collettivo di Fabbrica-Lavoratori Gkn Firenze. In migliaia la stessa sera a Lido di Camaiore ‘Non restiamo in silenzio – Versilia con la Flotilla, per Gaza e per la pace’‘, presenti anche rappresentanti istituzionali.

Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore e presidente Provincia di Lucca: “Siamo tantissimi. Ed è bellissimo. Grazie Versilia“.

Simona Barsotti, sindaca di Massarosa: “La Versilia per la Palestina e con la Palestina. La Versilia con la Flotilla. Per Gaza e per la pace. Una marea per non restare in silenzio, per non rimanere indifferenti difronte ad un massacro e ad un genocidio perpetrato da criminali. Una marea per restare umani”.

Maurizio Verona, sindaco di Sant’Anna di Stazzema: “Una piazza per gridare basta al genocidio”.

Lisa Dalle Mura, tra i promotori: “In occasione della mobilitazione nazionale ‘Da ogni fiume a ogni mare’, rispondiamo anche dalla Versilia all’appello per sostenere la Global Sumud Flotilla, simbolo di resistenza civile e non violenta. Con la Global Sumud Flotilla, da ogni porto del mondo si alza un’unica voce: i porti devono chiudersi alla guerra! Questa sarà la più grande spedizione umanitaria mai organizzata, che cercherà di salpare verso Gaza per portare aiuti umanitari e rompere l’assedio”.

Collettivo di Fabbrica Lavoratori Gkn Firenze a sostegno Global Sumud Flotilla: “Il governo israeliano dichiara che tratterà i membri dell’equipaggio come terroristi. Un governo che sta mettendo in pratica il peggior crimine dell’umanità che il diritto internazionale abbia mai codificato. Un governo che fa morire di fame i bambini e le bambine. Che rifiuta anche solo di prendere in considerazione un accordo di pace.



Ad esprimere dissenso e ad agire concretamente siamo in tanti. Abbiamo ragione di credere che saremo sempre di più e che se fermeranno quelle navi ce ne saranno altre a partire. Quello che sta accadendo in Palestina ci riguarda da vicino: segna un confine di ciò che non possiamo accettare e di ciò che ci impongono di legittimare, segna una nuova epoca di manipolazione dell’informazione di massa, segna la possibilità di un nuovo risveglio contro i potenti e gli sfruttatori di questo mondo”.