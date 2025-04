Graduatoria Oss in vigore fino a esito concorso, ok all’unanimità in Regione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’attuale graduatoria degli Operatori socio sanitari del 2022 (109/2021/C0N) in scadenza il prossimo 20 aprile, resterà in vigore, anche se per un periodo limitato di tempo.

È quanto dispone il testo di legge presentato dai consiglieri Diego Petrucci (Fratelli d’Italia) e Marco Stella (Forza Italia) emendato dal Pd (primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli), votato dall’aula all’unanimità.

Nonostante una graduatoria attiva e già prorogata di un anno, alcune aziende sanitarie regionali continuano a ricorrere a contratti temporanei a chiamata o all’intermediazione tramite agenzie interinali. Queste pratiche, si legge nella relazione al testo di legge, possono risultare inopportune e potenzialmente illegittime. Il ricorso a queste forme contrattuali, in particolare tramite agenzie interinali, da parte di enti pubblici appare contrario ai principi di trasparenza, economicità e rispetto della normativa in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

Ecco allora la necessità di una proroga che però, ed è il contenuto dell’emendamento presentato dal Pd, sarà limitata fino all’approvazione della graduatoria del nuovo bando di concorso come specificato dalla delibera Estar numero 93 del 14 marzo 2025 e comunque non oltre un anno dall’approvazione della legge.

Vista la scadenza imminente della graduatoria (20 aprile), l’entrata in vigore sarà immediata, come sottolineato dal presidente della commissione Affari istituzionali e Bilancio, Giacomo Bugliani (Pd), presentando in Aula il testo.

Due gli obiettivi principali: da un lato far fronte alla necessità di personale sanitario attingendo alla graduatoria e quindi non facendo ricorso a forme atipiche di contratti, dall’altro porre un termine alla validità della stessa graduatoria, in vista del nuovo concorso.

Un grazie al lavoro delle commissioni Bilancio e Sanità, nonché all’emendamento del Partito democratico, è stato espresso dal consigliere Diego Petrucci che ha parlato di un “testo a pulito, dal doppio merito”: mettere a disposizione della comunità una graduatoria, valida, offrendo una prospettiva di speranza agli idonei, senza ricorrere a contratti atipici, e guardando al prossimo concorso OSS che coinvolgerà migliaia di persone. “Grazie al Consiglio regionale tutto per il senso di responsabilità – ha concluso – ma ora chiederemo all’assessorato un cronoprogramma sulle assunzioni, in particolare di quante figure di OSS necessita il nostro sistema sanitario”.

Di tema ampiamente discusso ha parlato il presidente della commissione Sanità, Enrico Sostegni (Pd), sottolineando la necessità di non procedere ad una proroga tout court, ma anzi invitando Estar ad attivare i concorsi. Sul fronte delle necessità, Sostegni ha parlato di 190 unità di OSS, quale fabbisogno annuo. Per ciò che attiene all’uso di agenzie interinali, il presidente ha parlato dell’1-2 per cento sul totale della spesa sanitaria; niente abuso, perciò su questo aspetto. “In commissione ci siamo assunti l’impegno di effettuare una valutazione complessiva sulle proroghe – ha concluso – e questo meccanismo, oggi declinato sulle Oss, possiamo estenderlo anche ad altre figure professionali”.

Favorevole all’estensione di questo allargamento a diversi profili professionali anche il consigliere Andrea Ulmi (Gruppo misto – Merito e lealtà), che ha parlato di “un mezzo compromissorio che può garantire ancora speranza agli idonei e risolvere la carenza di personale nel nostro sistema sanitario”, spiegando che si sarebbe dovuto prorogare questa graduatoria, poichè stilata in un periodo davvero “sfortunato”, subito dopo l’emergenza Covid. “Ben venga questa legge – ha concluso – con l’auspicio di poter inserire nell’immediato futuro personale sanitario adeguato”.

A chiudere il dibattito Marco Stella (Forza Italia), ricordando, insieme a Petrucci, di aver firmato per la seconda volta la proroga di questa graduatoria, e ringraziando il lavoro delle commissioni consiliari e il Partito democratico per questa legge. Un atto con il quale si ottempera a due diritti: di coloro che aspettano di essere chiamati e di chi ha conquistato i titoli per partecipare al nuovo concorso. “Spero davvero che il ricorso agli interinali diminuisca – ha affermato – a Careggi mi risulterebbero 69; attingiamo allora da questa graduatoria, per dare risposte concrete agli idonei e ai bisogni del nostro sistema sanitario”, ha concluso.