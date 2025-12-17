11.4 C
Monni lancia il piano pediatrico: “Ascoltata la voce dei genitori, cure migliori e meno disagi”

Nuova assistenza per l'infanzia nei festivi. Telefono attivo con specialisti fiorentini e visite in presenza in quattro comuni dal 2026

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura
FIRENZE – La sanità toscana mette sotto l’albero due novità cruciali per le famiglie. Da questi giorni pre-natalizi parte una sperimentazione attesa da tempo. L’obiettivo è doppio: garantire cure migliori ai bambini ed evitare viaggi inutili al pronto soccorso. Spesso, infatti, le sale d’attesa si riempiono nei weekend o nei festivi, quando i pediatri di famiglia non sono in servizio e i genitori non sanno a chi rivolgersi.

Il primo step è operativo da subito, prima di Natale. Si gioca tutto sulla tecnologia e sulla collaborazione. Se una famiglia chiama la classica guardia medica (il numero 116117) per un problema del figlio, il dottore non sarà solo. Potrà attivare un teleconsulto di secondo livello con i pediatri del Meyer. Gli specialisti dell’ospedale fiorentino guideranno i colleghi nella diagnosi a distanza. “Una risposta efficiente alle preoccupazioni dei genitori”, spiega l’assessora regionale alla salute Monia Monni.

Dall’1 gennaio si cambia passo. Arrivano le visite in presenza con l’attivazione di guardie mediche pediatriche dedicate. La Regione ha scelto di presidiare le zone interne e più disagiate, dove i servizi sono spesso lontani. Saranno quattro i nuovi punti di riferimento. Per l’Asl Sud Est, i medici saranno a Castiglion Fiorentino (Arezzo) e Abbadia San Salvatore (Siena). Nell’Asl Centro il servizio sarà attivo a Pescia (Pistoia), mentre per la Nord Ovest la sede scelta è Barga (Lucca).

Questa rivoluzione nasce dal basso. È la risposta a una legge di iniziativa popolare spinta dalle associazioni dei genitori. La Regione ha deciso di ascoltare quella voce. “Siamo felici di dare gambe a questa idea”, conclude Monni. La sperimentazione durerà sei mesi. Al termine, si analizzeranno i dati per capire come aggiustare il tiro e potenziare ulteriormente la rete.

© Riproduzione riservata

