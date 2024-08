Interrogazione migranti Pd Toscana: “Scelta scellerata stop sbarchi porti vicini”

Il testo dell’interrogazione a risposta in Commissione

“Al Ministro dell’Interno.

Premesso che:

salvare la vita in mare costituisce un preciso obbligo degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare;

le Convenzioni internazionali, al pari dei Regolamenti europei, costituiscono quindi un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione, il diritto internazionale e le Convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese non possono essere derogati da scelte discrezionali dell’autorità politica;

il decreto-legge 2 gennaio 2023, numero 1 (convertito dalla Legge numero 15 del 2023) ha introdotto disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

negli ultimi anni sono state ha di fatto inaspriti in modo inaccettabile i codici di condotta per i salvataggi in mare delle navi umanitarie prevedendo multe e sanzioni per i trasgressori;

la mappa delle rotte vessatorie inflitte dal Viminale alle navi della flotta civile nel tentativo di tenerle il più lontano possibile dall’area dei soccorsi e di rendere finanziariamente insostenibili le missioni, ha causato fino ad oggi (secondo le rilevazioni effettuate con il sistema di tracciamento Osint) almeno 8 milioni di euro di spese aggiuntive alle navi Ong nel 2023, 150.000 chilometri percorsi senza motivo, 374 giorni di assenza forzata dalla zona di ricerca e soccorso nell’anno che ha fatto segnare il record di morti con oltre 2.500 persone che hanno perso la vita;

tale trend si è confermato persino in crescita nella prima metà del 2024. Un onere che, nonostante le donazioni generose, ha costretto numerose organizzazioni umanitarie a rallentare le missioni;

i giorni di navigazione in più aumentano le sofferenze delle persone soccorse che avrebbero diritto a essere portate in un luogo sicuro nel minor tempo possibile: si tratta di persone vulnerabili, già provate dalla traversata, da lunghi periodi di detenzione nei paesi di origine e che hanno subito violenze e violazioni dei diritti umani;

la norma italiana che costringe le navi Ong a raggiungere porti lontani dai salvataggi è oggetto di ricorso presso il Consiglio di Stato. Va inoltre segnalato come rispetto alla citata Legge numero 15 del 2023 alcuni tribunali nazionali abbiano annullato in via cautelare numerosi fermi e dato ragione nel merito a tre Ong; sono emersi inoltre dubbi sulla sua legittimità costituzionale: il Tribunale di Brindisi potrebbe interrogare la Consulta o la Corte di giustizia Ue;

Preso atto che:

continuano le operazioni di soccorso delle navi Ong nel Mediterraneo. Il 19 agosto scorso la nave Geo Barents ha sbarcato a Livorno 57 migranti di cui 18 minorenni, dopo quasi 4 giorni di navigazione dal salvataggio. Nonostante tali ritardi 15 migranti sono stati trasferiti ad Avellino, a circa 600 chilometri quindi dalla città toscana. Si tratta di una scelta incomprensibili e disumana che aggrava le condizioni fisiche e psicologiche delle persone coinvolte, in palese violazione di ogni trattato sulla salvaguardia dei diritti umani;

il 26 agosto a Salerno alla stessa nave Geo Barents sono stati comminati una sanzione di 3330 euro ed un fermo amministrativo per 60 giorni. Il natante era arrivato al porto con a bordo 191 migranti, soccorsi in acque libiche. L’accusa è di aver reiterato violazioni delle prescrizioni previste per le mancate comunicazioni agli organismi preposti per la sicurezza in mare, in ordine ai soccorsi effettuati;

oltre mille migranti sono morti o sono stati dichiarati dispersi nel Mediterraneo centrale dall’inizio del 2024 al 17 agosto. Le vittime, ha precisato l’Oim, sono state 421, mentre i dispersi 603, per un totale di 1.024 persone. Nello stesso periodo i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 13.763, di cui 12.220 uomini, 947 donne, 460 minori e 136 persone per le quali non sono disponibili dati di genere.