L’appello dalla Regione Toscana: “Il governo riconosca lo Stato di Palestina come libero e autonomo”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – “Porterò in consiglio regionale una deliberazione formale di sollecitazione al governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina come libero, sovrano e autonomo”. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Eugenio Giani.

“Il riconoscimento formale dello Stato di Palestina, anche agli effetti del diritto internazionale, può infatti svolgere una funzione di deterrenza maggiore nei confronti delle continue e ingiustificate incursioni e bombardamenti da parte delle forze del governo israeliano nel territorio della Striscia di Gaza”, spiega Giani.

“Chiederò, inoltre, che il governo italiano riconosca nei comportamenti di Netanyahu e del suo governo una continua violazione dei diritti umani – aggiunge il presidente -, diritti inviolabili e appartenenti ad ogni individuo, così come affermato dalle Nazione Unite nella Dichiarazione Universale. E che affermi l’intollerabilità dell’azione del governo israeliano, il quale sta perpetrando crimini di guerra ai danni del popolo palestinese, in particolare bambini, donne e anziani”.

Il presidente Eugenio Giani, inoltre, annuncia che “dal 2 giugno la bandiera dello Stato di Palestina sarà esposta davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale”.

La soluzione dei due Stati “è l’unico orizzonte per fermare la spirale di violenza, l’unica strada per costruire un futuro senza guerra, senza odio, senza vendette. Condivido l’appello del governatore Eugenio Giani perché l’Italia faccia la sua parte e riconosca lo Stato di Palestina come libero e autonomo. Farò in modo che la sollecitazione sia discussa e votata il prima possibile dal Consiglio regionale. Non è solo una delibera simbolica, ha un significato politico che va nella direzione indicata dall’Europa e già compiuta da altri Paesi dell’Unione”. Così il presidente dell’assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, condivide l’intenzione avanzata dal governatore della Toscana di portare in Aula una “deliberazione formale al Governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina come libero, sovrano e autonomo”.

“Il riconoscimento dello Stato palestinese non è un gesto contro qualcuno, ma a favore della pace, della giustizia, della convivenza tra i popoli. Solo attraverso il riconoscimento reciproco e il dialogo si può fermare la spirale della violenza. Lo dobbiamo ai civili innocenti, alle famiglie spezzate, ai bambini che oggi crescono sotto le bombe o nel terrore”, continua Mazzeo.

“È inaccettabile – afferma il presidente del consiglio regionale – che il governo guidato da Netanyahu continui a rifiutare ogni prospettiva di soluzione politica e alimenti un’escalation che colpisce duramente la popolazione civile. Chi governa ha il dovere di proteggere vite umane, non di perpetuare occupazioni, rappresaglie e distruzioni. Se vogliamo davvero costruire la pace, serve coraggio. E il riconoscimento dello Stato di Palestina è un passo necessario e non più rinviabile”, conclude.

Ma non tutti, anche a sinistra, plaudono alla scelta. Così i Giovani Democratici Firenze città: “L’iniziativa di regioni come Emilia-Romagna e Puglia, che hanno sospeso i rapporti istituzionali con il governo israeliano, rappresenta un segnale politico forte e necessario di fronte alla drammatica situazione in Palestina. La Toscana ha scelto sì di prendere una posizione, ma senza misure del genere c’è il rischio di limitarsi a gesti simbolici e dichiarazioni che, pur condivisibili nelle intenzioni, appaiono oggi del tutto insufficienti e non all’altezza della gravità dei fatti. Crediamo che anche la nostra Regione debba fare molto di più davanti ad un vero e proprio genocidio. Ci auguriamo che si possa ancora rimediare, assumendo una posizione più chiara e coraggiosa nel solco dei valori di pace, giustizia e diritti umani”.