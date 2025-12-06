10.9 C
Pd Toscana, Giani e Fossi: “Partito unito. Obiettivo amministrative 2026 forti del risultato regionale”

Direzione regionale dopo il doppio appuntamento dem con riformisti a Prato con Biffoni e Schlein a Montepulciano. Giani e Fossi: "Il confronto interno fa parte della natura democratica del Pd"

CINZIA GORLA
Pd Toscana, Giani e Fossi:
Da sinistra, Fossi e Giani con Elly Schlein (Foto Fb Eugenio Giani)
Direzione regionale Pd Toscana sabato 6 dicembre dopo il doppio appuntamento dem di una settimana fa.

Con i riformisti riuniti a Prato con l’ex sindaco Matteo Biffoni, recordman di preferenze di sempre in Consiglio regionale della Toscana. E la leader nazionale Elly Schlein a Montepulciano, a chiudere una tre giorni Pd in cui Schlein ha sottolineato “Sono la segretaria di tutti”.

Ma il Pd è unito, così dichiarano in una nota congiunta Eugenio Giani, riconfermato presidente Regione Toscana alle regionali 12 e 13 ottobre, alla guida di una coalizione campo largo centrosinistra, e il deputato Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana: “La direzione regionale del Partito Democratico si è svolta in un clima sereno e costruttivo, confermando l’unità del partito e l’avvio della ‘fase 2’, orientata ai territori e alla definizione di nuovi contenuti programmatici. L’obiettivo immediato è prepararci alle amministrative del 2026 forti del risultato regionale, con la volontà di vincere nelle città dove siamo tornati ad essere primo partito come accaduto a Pisa, Pistoia e Massa”.

Per poi aggiungere: “La coalizione di centrosinistra in Toscana ha raggiunto il 54%, con un Pd al 35% e un miglioramento di 6 punti rispetto a cinque anni fa: un modello di alleanza ampia che il partito intende proporre anche a livello nazionale in vista delle politiche del 2027. Il confronto interno fa parte della natura democratica del Pd. La Toscana, forte dei risultati ottenuti, punta ora a pesare di più nel dibattito nazionale del centrosinistra”.

© Riproduzione riservata

