10.9 C
Firenze
sabato 6 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sciopero generale indetto dalla Cgil per il 12 dicembre: Maurizio Landini alla manifestazione di Firenze

Mobilitazione per tutta la giornata per "cambiare una legge di bilancio ingiusta". Ecco le categore coinvolte e gli esentati

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Si avvicina la mobilitazione nazionale indetta dalla Cgil per l’intera giornata di lavoro del 12 dicembre per cambiare “una legge di bilancio ingiusta”.

Nell’occasione, sono previste manifestazioni in ogni regione. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a quella toscana di Firenze: concentramento in piazza Santa Maria Novella alle  9, corteo e comizi conclusivi in piazza del Carmine (prima di Landini, interverranno dal palco lavoratori e lavoratrici)

“La legge di bilancio – spiega la Cgil – non dà risposte ai temi che la Cgil pone da tempo: salari, sanità pubblica, giustizia fiscale, istruzione pubblica, pensioni, precarietà, politiche industriali e del terziario. La strada intrapresa dal Governo peggiorerà le condizioni di vita e di lavoro della stragrande maggioranza delle persone, colpendo lavoratori, pensionati, giovani, donne. Noi scendiamo in piazza per chiedere l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, per dire no alla precarietà e al riarmo”.

L’astensione avrà una durata pari all’intera giornata di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto e strumentali. Nei settori e comparti tenuti al rispetto della legge 146/90 saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore.

Trasporto ferroviario: articolazione oraria dello sciopero dalle 00,01 del 12 dicembre alle 21 del 12 dicembre.
Vigili del fuoco: sciopero di 4 ore (senza decurtazione). Per il personale turnista, dalle 9 alle 13. Intera giornata per il personale giornaliero ed amministrativo.
Sono esentati dall’adesione allo sciopero generale nazionale l’igiene ambientale, il personale del Ministero della giustizia, il personale Atac Spa, esentato per intero il trasporto aereo.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.9 ° C
12 °
9.9 °
70 %
1.3kmh
0 %
Sab
11 °
Dom
13 °
Lun
14 °
Mar
13 °
Mer
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1417)ultimora (1314)sport (64)demografica (39)attualità (25)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati