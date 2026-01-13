8.3 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Scuola, Upi Toscana: “Commissariamento una scelta ingiusta che penalizza i territori”

Il presidente Limatola: "Sarebbe stato corretto e rispettoso delle istituzioni attendere il pronunciamento del Capo dello Stato"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

FIRENZE – Upi Toscana esprime forte contrarietà alla decisione del governo di commissariare alcune Regioni, tra cui la Toscana, per procedere agli accorpamenti delle istituzioni scolastiche.

“Una scelta – spiegano dall’Unione Province Toscane – che riteniamo ingiusta nel merito e nel metodo, perché interviene su un settore strategico come la scuola pubblica senza tenere conto della reale consistenza della popolazione studentesca e del lavoro di confronto svolto sui territori”.

I presidenti delle Province toscane, che proprio nella giornata di ieri hanno incontrato il presidente della Regione Eugenio Giani, hanno condiviso pienamente la posizione della Toscana e la necessità di attendere l’esito del ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica prima di assumere decisioni così rilevanti.

“Sarebbe stato corretto e rispettoso delle istituzioni – dichiara il presidente di Upi Toscana, Francesco Limatola – attendere il pronunciamento del Capo dello Stato. Intervenire ora, con un commissariamento, significa forzare un processo che incide direttamente sui territori e sulle comunità scolastiche, senza tener conto dei dati reali e del confronto costruito in questi mesi”.

“Il dimensionamento scolastico – prosegue Limatola – non può essere affrontato come un mero esercizio contabile: dietro ogni istituzione scolastica ci sono comunità, servizi essenziali, presìdi educativi e occupazione. Forzare i tempi, ignorando i dati reali e il confronto istituzionale, rischia di produrre effetti negativi soprattutto nelle aree più fragili e periferiche“.

“Sulla scuola pubblica non si taglia ma si investe – concludono da Upi Toscana – Chiediamo che il governo riconsideri il proprio operato, aprendo una fase di dialogo autentico con Regioni ed enti locali, nel rispetto delle autonomie e delle reali esigenze dei territori”.

© Riproduzione riservata

