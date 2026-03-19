Taglio accise al via, Lega Toscana: “Impegno determinante di Salvini ha reso possibile questo risultato”

Decreto carburanti varato da CdM guidato dalla premier Giorgia Meloni al via da oggi, giovedì 19 marzo, testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Provvedimento che per un periodo di 20 giorni a partire dal 19 marzo introduce un taglio del prezzo di 25 centesimi al litro per gasolio e benzina e di 12 centesimi al chilo per il GPL.

C’è l’intervento del deputato Andrea Crippa, commissario Lega Toscana: “Un ringraziamento al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini per l’impegno determinante che ha reso possibile questo risultato che porterà benefici, ovviamente anche in Toscana.

Il taglio delle accise rappresenta, dunque, una risposta concreta e attesa da tempo per contrastare il caro carburanti e sostenere famiglie e imprese messe sotto pressione dai rincari.

Si tratta di una scelta coerente con una linea politica chiara: intervenire sulla pressione fiscale per difendere il potere d’acquisto e accompagnare il sistema produttivo in una fase complessa”.

Quindi Crippa: “Accanto alla riduzione delle accise, è fondamentale il rafforzamento delle misure contro le speculazioni lungo la filiera e una maggiore trasparenza nei meccanismi di formazione dei prezzi, per garantire equità e massima tutela a tutti noi.

Un intervento che dimostra come, quando c’è volontà politica e capacità di ascolto, sia possibile tradurre gli impegni in risultati concreti. La direzione è quella giusta: meno tasse, più controlli e maggiore attenzione alle esigenze pure dei cittadini toscani“.

Ecco il comunicato del Consiglio dei Ministri in merito al provvedimento approvato il 18 marzo, entrato in vigore dunque giovedì 19 marzo.

“Il Consiglio dei Ministri – su proposta del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida – ha approvato un intervento di natura temporanea ed emergenziale per far fronte al caro carburanti conseguente alle tensioni internazionali connesse al conflitto in atto.

Il provvedimento si articola in un decreto legge e un decreto interministeriale, recanti disposizioni volte a ridurre, per un periodo di venti giorni a decorrere dal 19 marzo, la tassazione su gasolio, benzina e GPL. Come effetto del provvedimento si prevede una riduzione del prezzo di 25 centesimi al litro per gasolio e benzina e di 12 centesimi al chilo per il GPL.

Sono altresì previste misure di prevenzione e contrasto a fenomeni speculativi. In particolare, viene rafforzata l’attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del Garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per un periodo di tre mesi, le compagnie petrolifere saranno tenute a comunicare e pubblicare i prezzi consigliati, che saranno oggetto di sorveglianza da parte del Garante, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento.

È inoltre istituito un sistema di controllo rafforzato volto a individuare eventuali anomalie nei prezzi e a contrastare pratiche speculative, attraverso verifiche lungo l’intera filiera e segnalazioni alle autorità competenti”.

Prosegue: “Ulteriori misure riguardano i settori dell’autotrasporto e della pesca.

Per il settore dell’autotrasporto viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per la maggior spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al mese di febbraio 2026. Criteri e modalità applicativi saranno stabiliti con successivo decreto.

Per il settore della pesca viene riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026”.