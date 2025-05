Toscana espone sudario per Gaza, Giani: “La vita di ogni essere umano è sacra”

Getting your Trinity Audio player ready...

La Toscana espone il sudario per Gaza.

Un lenzuolo bianco esposto sulla facciata della Regione Toscana. Un lenzuolo bianco esposto sabato 24 maggio anche da Comuni, tra cui Firenze, Livorno, simbolo della campagna #ultimogiornodigaza.

Tra i Comuni in Toscana che espongono il lenzuolo bianco ci sono anche Empoli, Cascina, Montemurlo, Vernio, Vaiano, Castagneto Carducci, Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Carmignano, San Vincenzo, Rosignano Marittimo, Porcari.

Una campagna promossa, tra gli altri, da Tomaso Montanari, rettore Università per Stranieri di Siena.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, e Alessandra Nardini, assessora regionale: “Oggi, in segno di lutto e profonda solidarietà con le vittime innocenti del conflitto a Gaza, esponiamo questo sudario bianco come simbolo di pace e memoria. La Toscana, terra da sempre impegnata nella difesa dei diritti umani e nella risoluzione non violenta dei conflitti, non può rimanere indifferente di fronte alla barbarie che sta colpendo la popolazione civile, tra cui tanti bambini e donne.

Chiediamo con forza alle istituzioni internazionali di agire per fermare questa spirale di violenza, garantire aiuti umanitari e avviare un processo di pace giusto e duraturo. La vita di ogni essere umano è sacra, e il dolore di Gaza è anche il nostro dolore.

Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine toscane, le istituzioni del territorio, a unirsi a questo gesto di raccoglimento, perché solo attraverso la memoria e l’impegno comune possiamo costruire un futuro di convivenza pacifica”.

Sara Funaro, sindaca di Firenze: “Oggi, insieme a tanti altri comuni, aderiamo alla campagna ‘50.000 sudari per Gaza’. A Palazzo Vecchio un lenzuolo bianco ricorda le vittime civili della guerra. Un gesto simbolico per chiedere il cessate il fuoco, gli aiuti umanitari, la liberazione degli ostaggi e una pace giusta e duratura. Le azioni scellerate del governo Netanyahu non possono lasciare nessuno indifferente. La nostra città sarà sempre dalla parte della pace, dei diritti, della dignità umana. Orgogliosamente. Questa è Firenze”.

Comune di Livorno, sindaco Luca Salvetti: “Il Comune di Livorno, preso atto della grave situazione umanitaria che si sta consumando nella Striscia di Gaza, con profondo senso di responsabilità e solidarietà, aderisce con convinzione all’iniziativa nazionale ’24 maggio – 50.000 sudari per Gaza’, promossa da studiosi e personalità pubbliche quali Tomaso Montanari, Paola Caridi, Claudia Durastanti, Micaela Frulli, Giuseppe Mazza, Francesco Pallante ed Evelina Santangelo”.

Il lenzuolo bianco sulla facciata del Comune di Livorno “gesto di forte impatto visivo e umano volto a stimolare la riflessione e la partecipazione della cittadinanza rispetto al dramma umanitario in corso, in uno spirito non violento, apartitico e inclusivo.

Il sudario rappresenta un simbolo di pietà e di cura, un abbraccio a chi ha perso la vita e una denuncia contro l’ingiustizia e la violenza che continuano a colpire la popolazione civile palestinese, in particolare donne, bambini e anziani, vittime innocenti di un conflitto che non può lasciare indifferenti.

Livorno conferma così la propria tradizione di impegno civile e umanitario, riaffermando i valori fondamentali della pace e della solidarietà con tutte le popolazioni colpite da conflitti e ingiustizie”.