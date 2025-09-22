23.2 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Toscana in piazza per Gaza, Donzelli: “Necessario e utile riconoscere Stato Palestina, ma non è il momento”

Il deputato toscano Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia: "Le manifestazioni, qualsiasi idea esprimano, sono sintomo di libertà e democrazia"

CINZIA GORLA
Toscana in piazza per Gaza, Donzelli:
(Foto Fb Giovanni Donzelli)
“Credo personalmente che questo non sia il momento per il riconoscimento della Palestina. Anche se è necessario e utile riconoscere lo Stato della Palestina, ma deve essere fatto in un processo in cui anche gli Stati arabi riconoscano lo Stato di Israele. Quindi, la soluzione è due popoli e due Stati”.

Così a Firenze lunedì 22 settembre il deputato toscano Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, partito di cui è leader la premier Giorgia Meloni.

Partito che esprime Alessandro Tomasi, coordinatore regionale FdI, candidato presidente centrodestra regionali al voto in Toscana 12 e 13 ottobre in coalizione con Lega, Forza Italia, Noi Moderati, lista civica ‘E’ ora – Tomasi presidente”.

Un lunedì 22 settembre che vede la Toscana, con tutta l’Italia, al centro di sciopero generale e manifestazioni per Gaza.

Donzelli: “Sono ben felice di vedere queste manifestazioni perché vuol dire che siamo una democrazia. Le manifestazioni qualsiasi idea esprimano, sono sintomo di libertà, di democrazia. Mi permetto di dire a coloro che manifestano che nell’eventuale Palestina di Hamas non ci sarebbe spazio per le manifestazioni come quelle bellissime che vediamo oggi in Italia. Serve anche riuscire ad avere una Palestina libera dall’estremismo islamico e dai terroristi di Hamas “.

