Triberti e Merlotti consiglieri speciali del governatore Eugenio Giani

FIRENZE – Sono due le nuove nomine a consigliere speciale che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha formalizzato negli ultimi giorni.

Il presidente ha confermato per il secondo mandato Tommaso Triberti, con delega alle politiche per la montagna. A Triberti, sindaco di Marradi, sono state affidate anche nuove attribuzioni: sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti tipici, promozione dei territori in aree meno densamente abitate e rapporti con i consorzi di bonifica e le autorità di gestione dei parchi.

“Ringrazio il presidente Giani per la fiducia che mi ha rinnovato – ha commentato Triberti.- Cercherò di lavorare sempre con il massimo impegno e passione per ripagare questa fiducia, sia per quanto riguarda la delega alle politiche per la montagna, in questo delicato momento della riforma della montagna, sia nelle nuove deleghe assegnatemi”.

Nuovo ingresso come consigliere speciale è quello di Fausto Merlotti, già consigliere regionale nello scorso quinquennio. Rapporti con le organizzazioni di protezione civile, rapporti con gli enti locali e le loro associazioni rappresentative e politiche per la sicurezza le deleghe attribuite.

“Desidero ringraziare sinceramente il presidente Giani per la fiducia e la stima dimostrata – ha detto Merlotti – È un onore poter continuare a mettere competenze, esperienza e passione al servizio della nostra comunità. Mi occuperò di protezione civile, enti locali e sicurezza: deleghe importanti, che richiedono ascolto, presenza sul territorio, collaborazione con le istituzioni e con il prezioso mondo del volontariato: temi concreti, che incidono ogni giorno sulla vita delle persone e sulla qualità delle nostre comunità”.